L’amour est dans le pré : qu’est-ce que le syndrome de cadasil dont souffre Mathieu ?

Candidat de l’actuelle saison de L’Amour est dans le pré sur M6, Mathieu, éleveur de taureaux en Camargue, est atteint de la maladie de Cadasil. Une maladie génétique qui affecte le cerveau.

« L'espérance de vie de ma maladie, c'est 62 ans, j'en ai 44, donc tu fais vite le calcul », avait confié Mathieu à l’animatrice Karine Le Marchand lors de son portrait.

Cadasil signifie « Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy », c'est à dire « artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-corticaux et leucoencéphalopathie ». Cette maladie est due à une anomalie du gène appelé NOTCH3, un gène qui intervient dans la formation des vaisseaux sanguins et sur leur fonctionnement. Son anomalie a un impact sur l'irrigation du sang dans le cerveau.

« Les manifestations cliniques classiques associent des crises de migraine avec aura débutant entre 20 et 40 ans, des infarctus cérébraux survenant habituellement vers cinquante ans et des troubles cognitifs qui deviennent perceptibles entre 50 et 60 ans, et s’aggravent progressivement pour aboutir à une démence associée à des troubles moteurs et de l’équilibre à la phase terminale de la maladie », détaille le site cervco.fr qui explique que les troubles de l’humeur (épisodes dépressifs, parfois accès maniaques, ou mélancoliques) sont fréquents. Le profil évolutif de la maladie est cependant extrêmement variable, certains patients ne présentent que peu de symptômes, des manifestations espacées dans le temps ou à début tardif, d’autres à l’inverse développent rapidement un handicap grave.

« Quand je me suis inscrit, j’étais encore avec quelqu’un. Mais je venais d’apprendre que j’allais être malade. Et il m’a dit que si j’étais malade, ça ne pourrait pas le faire. Ça faisait deux ans qu’on était ensemble.(…) J’ai conscience que pour quelqu’un, ça peut être compliqué. Parce que là, ça va, mais elle ne finira pas en rigolade, ma maladie, ça va être sympa », confie Mathieu dans le numéro de Télé Star en kiosques ce 19 octobre. Avant d’ajouter: « Toute ma vie, je n’ai fait que ce que j’avais envie de faire. Mais le diagnostic de ma maladie a vraiment accéléré le tempo. Il y a des moments où j’ai peur. Je sais qu’à chaque seconde je peux faire un AVC. Je compense par une espèce d’exubérance aussi pour préserver du poids de la maladie les gens qui m’accompagnent. »

Dans Ouest France, le candidat avait déclaré que sans cette maladie il ne se serait jamais présenté à L’amour est dans le pré : « Je me rends compte que je n’aurais jamais participé à L’amour est dans le pré si je n’avais pas été malade. Paradoxalement, c’est finalement la prévision d’une mort plus rapide qui m’a apporté le plus grand des bonheurs », analyse-t-il. « Je me disais : 'Cette émission c'est une fois dans la vie, il y aura forcément quelqu'un qui sera sensible à toi', a continué Mathieu dans Télé Star. Il y a longtemps que je n'ai pas aimé, ressenti de l'amour pour quelqu'un ».

L’amour est dans le pré lui permettra-t-il de rencontrer l’homme de ses rêves ? Réponse les lundis soirs sur M6.