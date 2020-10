Qui est Karine Baste-Regis, joker d’Anne-Sophie Lapix qui présente ce soir son premier 20H sur France 2 ?

Karine Baste-Régis succède ce lundi 19 octobre à Julian Bugier pour remplacer Anne-Sophie Lapix au 20 Heures de France 2 pendant ses congés.

Ce rôle de joker lui a été attribué à la faveur d’un petit jeu de chaises musicales au sein de la rédaction, après que Julian Bugier a été désigné pour prendre les commandes du 13 Heures en janvier prochain, en remplacement de Marie-Sophie Lacarrau, partie quant à elle sur TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut.

Quand Laurent Guimier, le patron de l’info de France Télévisions lui a proposé le poste, Karine Baste-Régis n’a pas hésité une seconde. « J'ai répondu : Bah oui !, explique-t-elle dans Le Parisien. C'est tout moi, ça. Je me laisse porter par le vent. Je suis à fond Carpe diem. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Moi qui aime les défis, je suis servie ! » s’était-elle enthousiasmée au lendemain de sa nomination le 21 septembre dernier.

Maman d’un petit garçon de 6 ans, Karine Baste-Régis est née d’un père inspecteur de police et d’une mère infirmière. Elle a commencé sa carrière en 2003 après trois ans à l’ESRA (Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle), à Nice, spécialisation journalisme. JRI puis rédactrice et monteuse pour des sujets dans sa Martinique natale, en 2007, elle présente « Magazine Caraïbes », avant d’assurer la présentation du 19/20 Week-end sur Martinique 1ère. «Exigeante» et «naturelle» comme elle se décrivait elle-même à l’époque, elle présentera le tout premier journal de France Info en 2016 et y restera trois saisons, avant de rejoindre Télématin en 2019 pour y présenter les actualités.

De solides bagages qui n’empêchent pas un petit stress avant la première au 20 Heures de France 2… « Un sujet qui ne se lance pas, un invité qui plante, qui part pendant une interview… Il m'est déjà tout arrivé, s’est-elle amusée à dire au Parisien. Mais le soir de mon premier 20 Heures, j'aurai sûrement une boule au ventre », avait confié la journaliste qui peut en tous les cas compter sur la bienveillance d’Anne-Sophie Lapix. « Bonne chance Karine ! Si tu te poses des questions, n'hésite pas à m'appeler. Bises », lui a écrit cette dernière. Un gentil message auquel Karine Baste-Régis a répondu avec humour sur Twitter ce lundi 19 octobre : « Je vais sans doute l'appeler 100 fois jusqu'à 19h57 ».