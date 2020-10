Couvre-feu : Le groupe Canal+ lance l’opération «21H à la maison»

«En solidarité envers ses abonnés dans cette période particulière où la culture, le divertissement et les artistes ont une place essentielle», le groupe Canal+ lance à partir de ce mardi 20 octobre l'opération «21H à la maison».

Les 6 chaînes Ciné+, Comédie+, Olympia TV et Ciné+ Spendid (nouvelle chaîne digitale éphémère lancée le 7 novembre), ainsi que leur offre de replay, seront intégrées exceptionnellement dans l’offre de tous les abonnés à Canal+ jusqu’au 1er décembre.

Le groupe Canal+, qui encourage dans le même temps « plus que jamais ses abonnés à continuer à se rendre dans les salles de cinéma et de spectacle, dans le respect des règles sanitaires et des mesures barrières en vigueur », leur offre ainsi «de quoi se divertir après 21h, pour faire le plein d'émotions, frissonner, rire, revisiter les grands classiques du cinéma ou encore découvrir des spectacles vivants.