Couvre-feu : France TV lance ce mercredi 21 octobre une nouvelle quotidienne présentée par Anne-Elisabeth Lemoine

Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen animeront « 6 à la maison » sur France 2 à partir de ce mercredi 21 octobre à 23h, une nouvelle émission culturelle quotidienne.

Cette déclinaison du talk-show « C à vous » (France 5) a été imaginée en urgence à la suite l’annonce de la mise en place d’un couvre-feu dans les principales métropoles. « 6 à la maison » sera diffusée du lundi au jeudi jusqu’à la levée du confinement nocturne, et est destinée à mettre en avant la culture, durement touchée par les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

«L'idée est de s'adapter aux évolutions et au mode de vie assez troublé des téléspectateurs à un moment donné où ça devient compliqué pour les artistes de se produire dans une grande partie de la France, explique au Parisien Stéphane Sitbon-Gomez, numéro 2 du service public. Cette émission sera une vraie bulle d'oxygène où on s'amurera en se cultivant. Il y a aura de la bonne humeur, de l'humour et de la culture populaire. »

Elle sera enregistrée dans l’après-midi pour respecter les exigences du couvre-feu, comme a dû s’y plier Laurent Ruquier lui aussi. Les habitués de « C à vous » comme Bertrand Charmeroy, mais aussi Marion Ruggieri et Pierre Lescure seront conviés à tour de rôle dans un décor de salon avec une chambre à coucher. Comme recommandé par le gouvernement, le nombre d’invités sera adapté en sorte que le total de participants ne dépasse pas six, d'ou le nom de l'émission.

En conséquence, les émissions habituellement diffusées à cet horaire sont momentanément déprogrammées, notamment « Ça ne sortira pas d’ici » et « Complément d’enquête ».