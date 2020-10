Dix pour Cent : qui sont les guests de la 4e saison qui démarre ce mercredi 21 octobre ?

La très attendue quatrième et dernière saison de Dix pour Cent arrive ce mercredi 21 octobre à 21h05 sur France 2. L’excellente comédie dramatique sur la vie des agents de stars accueille pour l'occasion une dizaine de guests.

Des personnages loufoques et pleins d’autodérision à l’instar de celui qu’incarne ce mercredi 21 octobre Charlotte Gainsbourg, embarquée dans un film de série Z dont elle ne savait rien. « Donc ça pour toi, c'est un bon scénario ? », demande-t-elle à Andrea (Camille Cottin) après avoir pris connaissance du texte et vu son costume argenté doté d'un troisième bras…

« Ils ont écrit une première version en me demandant s'ils pouvaient forcer le trait, je leur ai dit oui, surtout, forcez !» confie Charlotte Gainsbourg au Parisien. «Ça n'a pas d'intérêt si je ne me tourne pas un peu en ridicule. Je n'avais pas envie d'être gentille avec moi-même (...) C’est marrant de me foutre de ma gueule (...) J'ai accepté parce que je rêve de comédie ».

Comme elle, toute une pléïade de stars s’est prêtée à l’exercice, telles que Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, José Garcia, Tony Parker, Jean Réno, Mimie Mathy, Nathalie Baye, Julie Gayet, Rayane Bensetti ou encore Frank Dubosc qui y tente une carrière dans le cinéma d’auteur…

Et dans l’épisode 5, c’est même une star internationale qui vient rendre visite à nos agents préférés. Une preuve supplémentaire du succès que reçoit Dix pour Cent par-délà nos frontières, alors qu'elle est déjà diffusée dans plus de 150 pays et que de nombreuses versions, en plus de la Québecoise déjà existante, sont actuellement en développement, notamment aux Etats-Unis.

Sigourney Weaver enchantée

Elle dit que tous les acteurs américains la regarde, l’interprète d’Ellen Ripley dans Alien n'a pas hésité une seconde à y participer. « J'ai répondu oui sans même lire le script ! C’est la première et unique fois que je fais ça ! J’avais tellement d’admiration pour cette série, le casting et l’idée de base, que j'ai juste accepté avant qu’ils puissent changer d’avis », a déclaré Sigourney Weaver dans une interview pour Variety. Et d'ajouter : « Dix pour Cent, c'est une lettre d’amour au business, aux relations entre acteurs, artistes. On montre les problèmes des acteurs face à différents réalisateurs, aux humeurs, face à la chirurgie esthétique et toutes ces situations qui se présentent d'une manière très humoristique. Aucune autre série ne fait ça et elle a beaucoup d'affection pour le business et pour le métier d'agent. Les agents de la série sont passionnés par leurs clients. C’est très inspirant. »

A propos du tournage, elle explique : « C'était en janvier et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire partie d'une série française au sommet de son art. C'est la quatrième saison donc tout est très bien huilé, on m'a réservé un accueil chaleureux. J'ai passé un moment merveilleux à porter du Dior et du Vuitton et à me promener avec ces magnifiques bottes, manteaux et sacs. Mais j'avoue que commencer l'année avec Dix pour Cent, vivre ensuite cette expérience, puis voir le monde se fermer dans la foulée avec le Covid, cela a rendu le contraste encore plus saisissant. »

ASK en mode survie

La visite de Sigourney Weaver est un des moments forts d'une saison 4 qui n'en manque pas. Chapeautée par Victor Rodenbah et Vianney Lebasque (Les Grands) - qui succédent à la créatrice de la série Fanny Herrero - elle conserve le principe de départ, à savoir plonger dans les coulisses du cinéma français en conviant des people à jouer leur propre rôle (Cécile de France fut la première à se prêter au jeu). Elle garde aussi sa recette bien dosée entre un humour irresistible et des moments d'intense émotion. Les vies mouvementées de ses personnages récurrents achèvent de rendre encore la série très addictive. Et il y a fort à parier que les téléspectateurs auront un pincement au coeur au moment des adieux, tant ils se sont attachés à Andréa, Hervé, Noémie, Arlette, Camille, Hicham...

Attention Spoilers. En saison 3, Andréa (Camille Cottin) et Gabriel (Grégory Montel) avaient gagné leur bataille contre Mathias (Thibaut de Montalembert). Quatre mois ont passé depuis et les talents de Mathias, sur le départ, menacent l’agence d’une véritable hémorragie. Andréa (Camille Cottin), désormais directrice, va recruter une agente senior, Elise Formain campée par Anne Marivin. Etait-ce une si bonne idée ? « C’est notre JR, commente pour Ouest-France Dominique Besnehard, producteur à l’origine de la série. C’est une femme dure et machiavélique.» ...