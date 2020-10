Ghibli : le prestigieux studio d’animation japonais ajoute 300 nouvelles sublimes photos à son catalogue d’images en libre accès

Après un premier «don» cet été de 400 images tirées de huit de ses films (dont Le Voyage de Chihiro, Le Vent se lève et Ponyo sous la falaise), le Studio d'animation japonais Ghibli en propose désormais 300 de plus issues de six autres de ses oeuvres, parmi lesquelles figurent Mes voisins Yamada, Le Royaume des chats, Si tu tends l'oreille, Princesse Mononoké et Le Château ambulant.

«N'hésitez pas à les utiliser dans les limites du bon sens», précise Ghibli qui laisse le champ libre pour une utilisation sur les réseaux sociaux ou pour une impression, mais n’autorise pas un usage commercial.

Ce nouveau partage est une bonne nouvelle pour tous les fans de cette véritable institution qui concocte actuellement deux long-métrages : Aya et la sorcière, réalisé par Gorô Miyazaki (diffusé en avant-première au Festival Lumière en ce mois d’octobre il devrait sortir en salles en France en 2021), et Comment vivez-vous ? d’Hayao Miyazaki qui n’a pour l’heure pas de date de sortie. Contrairement à Aya et la sorcière, qui aventure pour la première fois le Studio dans le domaine des images créées par ordinateur, Comment vivez-vous ? est comme de tradition entièrement dessiné à la main. Il faudra donc être très patient, une minute nécessitant un mois de travail…

Dans l’attente de les découvrir, tout comme de pouvoir admirer les tapisseries monumentales à Aubusson ou encore se rendre dans le parc d’attraction en ce moment en construction au Japon, les fans peuvent revoir les films sur Netflix ou faire quelques emplettes dans le shop Le Château éphémère qui ouvrira ses portes du 24 octobre au 24 décembre au 11è rue de Turenne à Paris 3e.