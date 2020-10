Les aventures d’Olaf : découvrez la bande-annonce hilarante du court-métrage à ne pas manquer sur Disney+

Il arrive à point nommé pour les vacances, le court-métrage «Les aventures d’Olaf», le fameux bonhomme de neige bavard de la Reine des Neiges, va faire rire grands et petits dès le 23 octobre sur Disney+.

Produite par Nicole Hearon (La Reine Des Neiges 2, Vaïana, La Légende Du Bout Du Monde) et Peter Del Vecho (La Reine Des Neiges, La Reine Des Neiges 2, Raya Et Le Dernier Dragon qui sortira au cinéma au printemps prochain), cette nouvelle création des studios d’animation Walt Disney suit les premiers pas de l’adorable personnage, à qui Dany Boon prête toujours sa voix, alors qu’il s’éveille à la vie et s’efforce de comprendre qui il est dans les montagnes enneigées d’Arendelle.

Que lui est-il arrivé entre le moment où Elsa lui a donné naissance et sa rencontre avec Anna et Kristoff dans la forêt ? Comment a-t-il appris à aimer l’été ? Autant de questions auxquelles ont souhaité répondre le réalisateur Trent Correy (directeur de l’animation d’Olaf dans La reine des neige 2) et Dan Abraham (un storyboardeur qui a notamment travaillé sur la séquence musicale « Quand je serai plus grand » dans La Reine Des Neiges 2).

En attendant la mise en ligne, prévue le 23 octobre sur Disney+, voici la bande-annonce :