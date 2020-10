The Boys : le showrunner s’est inspiré de «The Avengers» pour une scène de la saison 2 (SPOILERS)

Fan auto-proclamé de la franchise Marvel et de ses super-héros, Eric Kripke a avoué s’être inspiré de «Avengers : Endagme» pour une scène bien particulière de la saison 2 de la série d’Amazon Prime Video. Principalement pour s’en moquer.

Dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter, le showrunner de The Boys s’est exprimé sur l’aspect satirique de sa série vis-à-vis des films inspirés de l’univers Marvel et DC Comics, et comment il aime contrebalancer certains clichés qui y sont véhiculés. Dans le dernier épisode de la saison 2 de The Boys, les fans ont assisté à une scène de combat montrant trois super-héroïnes – Starlight, Kimiko et Maeve – se réunir pour venir à bout de Stormfront, la vilaine de l’histoire, autour du slogan : «Les filles s’en occupent.»

Pour Eric Kripke, celle-ci a été inspirée par un moment bien précis du quatrième volet d'Avengers où des super-héroïnes de Marvel s’unissent pour sauver Iron Man. Une scène qu’il a trouvé ridicule et condescendante.

«Cette scène a vu le jour sous l’impulsion de notre productrice exécutive, Rebecca Sonnenshine, qui, après avoir vu Avengers : Endgame le week-end de sa sortie, est arrivée furieuse au bureau ! Je l'avais vu aussi, et je lui ai confié avoir trouvé cette scène stupide et artificielle. Pour elle, cela était condescendant au possible. Alors cela a créé une cible satirique, un point de mire pour nous. Quand il y a quelque chose de vraiment ridicule dans la pop-culture des super-héros, des célébrités ou de Hollywood, nous allons tout de suite l'attaquer ! C’était un coup facile», explique-t-il.