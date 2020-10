Moloch : le mystérieux thriller avec Marine Vacth et Olivier Gourmet démarre ce jeudi 22 octobre sur Arte

Arte entame la diffusion de la série franco-belge Moloch, avec Marine Vacth et Olivier Gourmet, ce jeudi 22 octobre à 20h55. Un thriller teinté de fantastique, de psychologique et de social au cœur duquel des individus prennent feu de manière inexplicable.

Accidents, meurtres, suicides ou combustions spontanées ? Evénements isolés ou réaction en chaîne ? Le phénomène fait piétiner la police (et son représentant Tom, joué par Mathieu Valois) ainsi que la logique en interrogeant sur de potentielles manifestations surnaturelles ou paranormales.

Dans une ambiance sombre et angoissante, un rythme lent et une bande-son ad hoc, Moloch – faisant référence au monstre de la Bible qui administre sa propre justice en sacrifiant par le feu – entraîne les téléspectateurs dans une ville grise de bord de mer non identifiée sur laquelle semble planer une menace mystérieuse.

On y suit Louise (Marine Vacth) qui décide d’enquêter sur la mort d’un homme qui a pris feu au milieu de la foule. La journaliste stagiaire est prête à tout pour lever le voile sur ce mystère, espérant avoir trouvé là le scoop qui lui fera décrocher enfin son premier job. Ses investigations la conduisent à rencontrer le psychiatre (Olivier Gourmet dans son premier rôle dans une série) que la victime avait l’habitude de consulter. Un homme meurtri par de profondes blessures personnelles avec qui la jeune femme va bientôt faire équipe. Mais le binôme devra affronter ses propres démons avant de pouvoir résoudre l’énigme. Dans leur quête, ils croiseront d’étranges personnages comme un chauffeur de bus (Marc Zinga) à l’esprit torturé, un groupe d’anarchistes ou encore une enfant de la Lune.

Moloch a reçu le prix du meilleur scénario cette année au Festival Canneseries. Au travers de combustions qui pourraient être des allégories d’un monde au bord de l’explosion sociale, le créateur Arnaud Malherbe (à qui l’on doit le téléfilm d’Arte Belleville Story ou la série Chefs avec Clovis Cornillac) a souhaité évoquer «la part de Moloch que nous portons tous en nous» parlant de «cette colère brute qui appelle à la révolte face à l'injustice, de façon désordonnée ou vaine parfois, mais inéluctable». Pour lui, «Moloch suit des personnages impactés par un châtiment qui semble tomber du ciel et qui se demandent : «L’ai-je mérité ?» Leur quête intérieure les amène à se confronter à leur passé et à des traumatismes. Cela les incite à s’interroger sur l’essence même de l'existence dans le monde d’aujourd’hui. On peut y voir un parallèle avec ce que chacun de nous a vécu, lors des attentats de ces dernières années par exemple, un sentiment d’injustice absolue qui peut appeler à la violence. Il était important pour moi de créer un thriller surnaturel qui ne repose pas que sur les mécanismes d’effroi : je tenais à y insérer de la politique, dans le contexte social actuel, et le climat de révolte qui embrase notre époque», explique-t-il.

Moloch sera diffusée sur Arte les jeudis 22 et 29 octobre 2020 à 20h55 et à voir en intégralité sur Arte.tv jusqu’au 27 novembre.