Power Rangers : un reboot avec plusieurs films et des séries en préparation ?

Le cœur des Power Rangers bat encore. Malgré l’échec du film sorti en 2017, la franchise appartenant désormais à Hasbro va s'enrichir d'un nouveau reboot avec une déclinaison qui se déroulera à la fois sur le grand et le petit écran.

C’est le réalisateur Jonathan Entwistle – à qui on doit les series The End of the fucking world et I’m not Ok with this – qui a été chargé de conduire ce vaste projet avec la déclinaison d’un univers étendu à la manière de Marvel et DC Comics aussi bien à travers des productions cinématographiques que des séries pour la télévision via la société de production eOne, dont Hasbro a fait l’acquisition en 2019, rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

«Jonathan a une vision créative incroyable pour cette franchise emblématique et extrêmement réussie, et il est sans conteste le bon architecte pour se joindre à nous alors que nous réinventons les mondes télévisuels et cinématographiques de la marque Power Rangers», se félicite Nick Meyer, président de eOne.

Pour Jonathan Entwistle, ce projet offre l’opportunité de donner une seconde vie à une marque identifiée, avec ses héros entrés depuis dans la culture populaire et appréciés du grand public. «C'est une opportunité incroyable de fournir de nouveaux Power Rangers aux générations nouvelles et existantes de fans en attente», explique le réalisateur.

En décembre dernier, un projet de film impliquant Jonathan Entwistle et le scénariste Patrick Burleigh (Pierre Lapin 2 : Panique sur la ville) centré sur une équipe de Power Rangers bloquées dans les années 1990 – tel un hommage au kitsch de l’époque – était dans les tuyaux. Rien ne permet de confirmer que celui-ci verra le jour dans le cadre de cet immense reboot. Même si l’idée paraît séduisante.