The Woman in the House : la nouvelle série de Kristen Bell

Kristen Bell vient de singer pour une nouvelle série sur Netflix. La star de «The Good Place» tiendra le rôle principal dans «The Woman in the House», qui vient d’être officiellement commandée par la plate-forme de streaming.

Déclinée en 8 épisodes, cette mini-série verra la comédienne incarner Anna, une femme dévastée par une rupture sentimentale qui passe son temps, assise devant sa fenêtre, un verre de vin à la main, à regarder le temps qui passe. Un jour, elle remarque l’arrivée d’un nouveau voisin qui vient d’emménager en face de chez elle. Anna commence à retrouver l’espoir de jours meilleurs. Jusqu’au moment où elle est témoin d’un meurtre horrible. Mais est-elle bien certaine de ce qu’elle a vu ?

La série, créée par Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf – à qui on doit la série Nobodies – se présente comme un thriller sombre et comique. Les noms de Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittney Segal sont à la production exécutive. Tandis que Marti Noxon (Buffy, Sharp Objects) sera présente en tant que consultante. La date de diffusion n’a pas été révélée pour l'instant.