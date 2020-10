Canal+ : Benjamin Biolay dans le documentaire «Court-circuit» le 1er novembre

Maître de la mélodie, et amateur de bolides, Benjamin Biolay est au centre du documentaire «Court-Circuit», à découvrir le 1er novembre à 15h30 sur Canal+. Immédiatement après le Grand Prix d’Emilie-Romagne à suivre en direct sur la chaîne cryptée.

Les téléspectateurs découvrent le chanteur sous un nouveau jour, à travers sa passion pour la Formule 1. Benjamin Biolay connaît ses classiques. «Aussi loin que je me souvienne, la Formule 1 m’a fasciné. C’est bien plus qu’une histoire de voitures sur un circuit, c’est une allégorie de la vie. J’aime plus que tout les courses où les outsiders sortent de l’anonymat. Sans détester celles où les leaders assument et assurent. Les souvenirs remontent à l’enfance, aux repas familiaux du dimanche, où nous nous postions devant la course. Bien sûr je n’avais jamais rencontré de pilotes, d’ingénieurs ou de motoristes. Ce documentaire m’a permis tout ça», explique-t-il.

Après avoir assisté au lancement du premier Grand Prix de la saison, il s’embarque dans un road-trip pour s’entretenir avec des grandes figures de la discipline, notamment Alain Prost, quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1. L’ancienne star du volant lui raconte ses années sur les circuits, avec des anecdotes inédites, notamment à propos de sa relation avec Ayrton Senna.

Benjamin Biolay se retrouve en immersion à Maranello dans la légende de Ferrari aux côtés d’une autre gloire de la F1, et ancien pilote de la Scuderia, Jean Alesi. Le chanteur s’entretient également avec des professionnels d’un monde qui n’est pas sans lui rappeler le sien, avec lequel il partage des objectifs communs : la performance et l’excellence.

«Benjamin a un regard à la fois romantique et pointu sur la F1. Ses connaissances en matière de sport mécanique sont profondes, j'ai pu le constater en mesurant sa maîtrise de l'histoire de la F1, notamment. J'ai beaucoup appris à son contact car il pose un regard d'artiste sur notre sport, et nous avons beaucoup à apprendre de lui. Ce fut donc un vrai plaisir de lui ouvrir les portes et de lui permettre de rencontrer certaines de ses idoles», souligne Thomas Sénécal, directeur des rédactions sports mécaniques de Canal+.

Un périple passionnant rythmé par une bande-son absolument géniale, ponctué de performances live de Benjamin Biolay, et d’images d’archives retraçant l’histoire de la Formule 1. Un documentaire qui devrait ravir aussi bien les fans du chanteur que les mordus du F1.

«Court-Circuit», le 1er novembre à 15h30 sur Canal+. Rediffusion le 14 novembre en deuxième partie de soirée à la suite du concert privé de Benjamin Biolay sur Canal+.