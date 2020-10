This is us : Les impressionnantes mesures anti-Covid-19 sur le tournage de la saison 5

Les équipes de production de This is Us - dont la saison 5 est à découvrir ce mois-ci sur Canal+Séries et MyCanal - ont mis d’impressionnants moyens en place pour protéger du Covid-19 les acteurs de la série.

Alors que les premiers épisodes de cette saison 5 inédite seront diffusés en France en US+24 ce mercredi 28 octobre à 22h50 sur Canal+Séries, l’actrice Chrissy Metz a posté sur Instagram une vidéo prise dans les coulisses du tournage. On y découvre les sortes de cabines en plastique dans lesquelles les stars du drama doivent patienter entre les prises. Derrière la bâche transparente, on peut d’ailleurs apercevoir Justin Hartley qui incarne son frère à l’écran. «Zone A toute la journée! Le tournage peut sembler un peu différent cette année, mais nous sommes de retour», a écrit l'actrice en légende de cette vidéo.

Il y a deux semaines la fratrie Pearson avait déjà été immortalisée dans cette même zone. Justin Hartley avait alors feint de se cogner la tête à la paroi en plastique qui le séparait de sa partenaire.

Et les pauses à la cafétéria ont elles aussi été prises avec grandes précautions. En témoigne cette photo de Justin Hartley en compagnie (plutôt à bonne distance) de l’acteur qui interprète son frangin à l’écran, alias Sterling K. Brown.

Le 24 septembre dernier, la production avait posté une photo de Milo Ventimiglia et Mandy Moore, les deux autres stars de la série, arborant des masques à deux mètres l’un de l’autre. Une photo que le créateur de This is Us avait malicieusement légendée : « Scène de sexe en 2020 ».

Les deux premiers épisodes de la 5e saison de la très émouvante série signée Dan Fogelman seront diffusés sur NBC le 27 octobre et dès le lendemain en France sur Canal+Séries à 22h50 ainsi que sur MyCanal. Ces nouveaux épisodes verront la famille Pearson devoir encore jongler avec les hauts et les bas de leurs vies. En toile de fond, seront notamment abordés le mouvement #BlackLivesMatter et la crise sanitaire liée au coronavirus, comme le laissent deviner les images de Kevin portant un masque dans la bande-annonce à voir ci-dessous.