Ariana Grande à la Maison Blanche : le manager de Wejdene l'accuse de plagiat avant de se raviser

Dans son nouveau clip, Ariana Grande s'imagine en présidente des Etats-Unis. Il n'en fallait pas plus pour que Wejdene, par le biais de son manager, fasse à nouveau parler d'elle sur Twitter.

Pour son nouvel opus, «Positions», Ariana Grande s'est imaginé le temps d'un clip à la place de Donald Trump, se mettant en scène dans ce qui ressemble au célèbre Bureau Ovale, en réunion ou lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Or la toute jeune Wejdene avait elle aussi eu l'idée (mais ce n'est pas la première) de se mettre en scène, le temps du shooting pour la pochette de son album «16», dans ce qui ressemblait au bureau du Président Macron.

16 ans et alors ? 1er ALBUM DISPONIBLE LE 25 SEPTEMBRE j’ai hâte !!! Merci à ceux qui soutienne et ceux qui on le seum pic.twitter.com/7oymbhAvAl

— WEJDENE (@WejdeneOfficiel) August 26, 2020