Bande dessinée : un sacré tempo pour la série Tango

Cinq albums en à peine trois ans, c'est le rythme effréné et presque effrayant de la série Tango. Une bande dessinée en apparence classique, mais à l'efficacité redoutable.

Le héros, John Cruz, alias Tango, est un aventurier débrouillard et séducteur. Pas flic, pas vraiment voyou non plus, il n'aspire désormais qu'à une vie tranquille.

Mais les ennuis ne vont pas tarder à toquer à la porte, à cause d'un magot subtilisé à un cartel de la drogue. Evidemment, pour s'en sortir, Tango va devoir solder les comptes, sans faire dans le détail.

Depuis le Tome 1, Un Océan de pierre, paru en novembre 2017, jusqu'au Tome 5, Le Dernier condor, qui arrive en librairies cette semaine, c'est la cavale perpétuelle. Que ce soit pour le héros et son acolyte Mario, ou pour les auteurs, Xavier Philippe au dessin et Matz au scénario, qui s'imposent un rythme de forçat.

100.000 Albums déjà écoulés

Un choix qui peut paraître étonnant, alors que les éditeurs sont parfois frileux à l'idée de lancer de nouvelles séries. Mais une prise de risque payante puisque le succès est au rendez-vous, avec déjà 100.000 albums écoulés en trois ans.

Les raisons de ce succès sont multiples. Le fait que chaque volume soit une aventure complète permet par exemple de ne pas effrayer inutilement les nouveaux lecteurs. S'il y a une sacrée pincée de Largo Winch dans Tango, il est ainsi beaucoup plus facile de prendre la deuxième série en cours de route.

Un voyage perpétuel

Deuxième raison, selon nous : une iconographie parfaite, idéale pour s'évader quand le reconfinement plane au-dessus de nos têtes. Tango, c'est une invitation perpétuelle au voyage. Bolivie, Bahamas, Equateur, Argentine... Avec Tango, on vit des aventures dans les plus beaux coins d'Amérique centrale et d'Amérique du sud, mais en prenant les chemins de traverse.

Ce Tome 5, où, cette fois, Tango va être plongé dans une course contre la montre meurtrière pour sauver son ami Mario, ne déroge pas à ces principes fondateurs. Il ne reste plus qu'à confirmer ce beau succès en librairies. L'éditeur, Le Lombard, y croit, avec un premier tirage estimé à 25.000 exemplaires.

Tango, Tome 1 à 5, Le Lombard