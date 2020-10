Battlestar Galactica : le projet de film trouve un nouvel élan

Dans les tuyaux depuis plus de deux ans, le projet d’adaptation cinématographique de la série «Battlestar Galactica» vient de prendre un nouvel élan grâce à Universal Pictures qui vient de confier le projet à Simon Kinberg.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le réalisateur de Dark Phoenix sera en charge de l’écriture et de la production du futur long métrage adapté de cette série de science-fiction diffusée sur la chaîne SyFy entre 2004 et 2009. «Battlestar Galactica est l'un des Saint Graal de la science-fiction, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée d'apporter quelque chose de nouveau à la franchise, tout en honorant ce qui l'a rendue si emblématique et durable. Je suis tellement reconnaissant que Dylan Clark et mes partenaires chez Universal m'aient fait confiance pour cet univers incroyable», s’est réjoui Simon Kinberg dans un communiqué.

Le site The Hollywood Reporter précise que l’histoire sera totalement inédite, et suivra l’histoire d’êtres humains vivant sur des planètes lointaines tentant d’échapper à une race de machines ultra-intelligentes qui souhaitent les exterminer. A noter que Battlestar Galactica fait également l’objet d’un reboot télévisuel sous l’impulsion de la plate-forme de streaming d’Universal, Peacock. Un projet confié à Sam Esmail, le créateur de Mr Robot. Aucune information ne permet, pour le moment, de savoir si ces deux projets seront liés l’un à l’autre de quelque manière que ce soit.