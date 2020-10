Famille Addams : Tim Burton à la production d'une nouvelle adaptation en série

Après le succès du film d’animation sorti en salles l’an dernier, «La Famille Addams» sera bientôt de retour sur le petit écran avec une série développée par Tim Burton.

Selon le site américain Deadline, le célèbre cinéaste en sera le producteur exécutif, et pourrait réaliser la totalité des épisodes de cette série pensée comme une suite des films. L’histoire se déroulera de nos jours, et suivra la vie de Mercredi Addams à l’âge adulte. Permettant ainsi de découvrir sa perception du monde en 2020. La série n’a pas encore de diffuseur attitré, mais plusieurs propositions seraient à l’étude, la plus sérieuse émanant de Netflix, précise Deadline.

Le projet sera piloté par Alfred Gough et Miles Millar, connus pour leur travail en tant que producteurs de la série Smallville. Ils seront également en charge de l’écriture du scénario. Il reste à espérer que Tim Burton sera confirmé au poste de réalisateur, ce qui marquerait sa première apparition au générique d’une série télévisée.

Rendues célèbres par les deux films réalisés par Barry Sonnenfield en 1991 et 1993, les aventures de La Famille Addams, basées sur les dessins humoristiques de Charles Addams datant de 1938, ont connu leur première adaptation à la télévision américaine en 1964 sous la forme d’une série (plusieurs verront le jour, ndlr) qui durera deux saisons sur la chaîne ABC.