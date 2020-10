«L’amour est dans le pré» : Eric bombarde Claudine de SMS pour la faire revenir

Abandonné pour sa muflerie la semaine passée par son unique prétendante Claudine, Eric, chevrier candidat de l’actuelle saison de L’amour est dans le pré, a tenté de la reconquérir en lui envoyant des tonnes de messages.

Lassée par les commentaires désobligeants de son hôte qui préférait regarder la télévision plutôt que de faire la conversation, Claudine a pris la poudre d’escampette. Loin de se remettre en question, Eric a passé 64 appels et SMS qui n’ont pas visiblement pas su convaincre sa belle de revenir. Et pour cause, ces derniers manquaient parfois cruellement de romantisme.

Morceaux choisis : «Bonjour, je pars faire mon foin», «J'ai mal aux dents, c'est le mal d'amour» ou encore «Je mange un steak frites». Des missives qui ont rendu hilare l’animatrice Karine Le Marchand, comme le dévoile la vidéo extraite de l’émission qui sera diffusée ce lundi 26 octobre à 21h05 sur M6.

Pour les téléspectateurs qui auraient manqué de départ de Claudine la semaine passée :