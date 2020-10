Mindhunter saison 3 : David Fincher doute qu’elle puisse voir le jour

Si elle n’a pas été officiellement annulée, la série «Mindhunter» n’aura probablement pas de saison 3 sur Netflix en raison de son succès mitigé sur la plate-forme de streaming.

Dans un entretien accordé au site américain Vulture, David Ficher, un des producteurs exécutifs de la série (et le réalisateur de plusieurs épisodes), a expliqué que le budget de Mindhunter était trop élevé par rapport au nombre de visionnage enregistré sur Netflix. Ce qui ne permet pas d’envisager une saison 3 dans un avenir proche.

«Franchement, pour l'audience qu'elle faisait, c'était une série très coûteuse à produire. Au départ, avec Netflix, on se disait qu'on allait d'abord finir Mank (le nouveau film de David Fincher prochainement disponible sur la plate-forme de streaming, ndlr) et qu'ensuite, on verrait pour la suite de Mindhunter. Mais honnêtement, je ne pense pas qu’il soit possible de faire une saison 3 avec moins d'argent que la deuxième. Et à un certain moment, il faut être réaliste : les dollars investis doivent correspondre à un certain nombre de paires d'yeux», explique-t-il.

Pour le moment, Netflix n’a pas annoncé officiellement l’arrêt de la série. Mais les acteurs principaux de Mindhunter ont été libéré de leur contrat en janvier dernier, et David Fincher ne semble pas motivé à l’idée de s'y replonger, la série exigeant un énorme investissement de son temps.

«Nous avions fait la première saison de Mindhunter sans showrunner, avec moi qui bidouillait chaque semaine. J'ai fait venir Courtenay Miles, une réalisatrice assistante avec laquelle j'avais travaillé et qui voulait écrire. Et elle a fini par devenir la co-showrunner de la saison 2 de Mindhunter. Mais on faisait des semaines de travail de 90 heures ! C'est le genre de projet qui absorbe tout dans votre vie. Quand j'ai eu fini, j'étais épuisé et je me suis dit à moi-même que je n'avais pas vraiment la force de m'attaquer, pour le moment, à la saison 3», poursuit-il.

Une suite n’est toutefois pas complètement exclue selon David Fincher, mais pas tout de suite. «Peut-être dans cinq ans», lâche-t-il. Autant dire que l’avenir de Mindhunter semble très compromis.