Miracle Workers : une saison 3 sur la conquête de l'Ouest

La chaîne américaine TBS vient d’accorder une saison 3 à «Miracle Workers». Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Daniel Radcliffe et Steve Buscemi dans les rôles principaux.

Après une première saison au Paradis, et une deuxième en Europe au Moyen-Âge, la comédie anthologique se déroulera en 1844, en pleine conquête de l’Ouest aux États-Unis. Selon le site américain Deadline, l’ancienne star de la saga Harry Potter incarnera un prédicateur idéaliste contraint de faire équipe avec un hors-la-loi (Steve Buscemi) et une épouse émancipée (Geraldine Viswanathan) afin de conduire un train engagé sur la voie menant jusqu’à l’Oregon. Une épopée à travers le paysage des États-Unis parsemée d’embûches.

Forte de ses bonnes audiences, cette série brille par son humour décalé et l’interprétation des acteurs. «Miracle Workers est un parfait exemple d'humour déjanté et distrayant, que nous sommes fiers d'offrir à nos téléspectateurs. Nous avons hâte de voir comment cette distribution incroyablement dynamique et ce groupe talentueux de conteurs vont réécrire de façon hilarante l'histoire du XIXe siècle», explique Sam Linsky et Adrienne O’Riain, de la chaîne TBS.

Une différence notable est toutefois à souligner pour cette saison 3, puisque le créateur Simon Rich laissera sa place de showrunner à Dan Mirk et Robert Padnick, qui figuraient au générique en tant que producteurs. Miracle Workers est diffusée en France sur Warner TV.