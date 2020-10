Assassin’s Creed : une série adaptée du jeu vidéo commandée

Un contrat signé entre Ubisoft et Netflix va permettre à plusieurs adaptations télévisuelles d’«Assassin’s Creed» de voir le jour sur la plate-forme de streaming.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le premier projet consiste au développement d’une série en «live action», à la manière de ce qui a été fait pour The Witcher. Netflix serait déjà à la recherche d’un showrunner pour piloter ce projet déjà entré dans sa phase préliminaire.

Le partenariat entre Netflix et Ubisoft prévoit également le développement d’autres séries en live-action et de séries animées centrées sur l’une des franchises du jeu vidéo les plus populaires de ces dernières années. «Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à développer la marque Assassin’s Creed en une franchise devenue iconique. Nous sommes excités à l’idée de créer une série Assassin’s Creed avec Netflix et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans l’univers de ce jeu vidéo», s’enthousiasme Jason Altman, grand patron de la branche film et télévision chez Ubisoft.

Lancée en 2007, Assassin’s Creed compte déjà 11 versions de son jeu qui se sont vendues à plus de 155 millions d’unités à travers le monde, faisant de la franchise un des plus gros succès commerciaux de l’histoire du jeu vidéo. En 2016, Assassin’s Creed avait eu droit à son adaptation cinématographique avec Michael Fassbender dans le rôle principal.

Assassin’s Creed rejoint The Witcher et Resident Evil dans la liste des jeux vidéo à succès bénéficiant d’une adaptation en série sur Netflix.