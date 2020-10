«Scandale» : quels sont les faits réels qui ont inspiré le film avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, à voir ce 27 octobre sur Canal+ ?

Dans «Scandale», diffusé ce mardi 27 octobre à 21h05 sur Canal+, Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie plongent au cœur de l'explosive affaire de harcèlement sexuel qui a secoué la chaîne Fox News à l’été 2016.

Sorti en 2020, le film de Jay Roach (Dalton Trumbo) raconte comment le tout-puissant patron de la chaîne américaine conservatrice, alias Roger Aisle (John Lithgow), est tombé de son trône en deux semaines, après qu’une ancienne présentatrice l’a accusé de harcèlement sexuel. Le début d’une avalanche de révélations qui a levé le voile sur les méthodes de l’entreprise, où la carrière des animatrices se payaient au prix fort de faveurs sexuelles.

Remerciée brutalement après avoir été traitée de « ménopausée », l’animatrice de la matinale Gretchen Carlson (Nicole Kidman) avait en effet choisi d’attaquer en justice son patron, et ce au risque de ne plus jamais retrouver de travail, Roger Aisle pouvant faire et défaire les carrières d’un claquement de doigt. Puis c’est Megyn Kelly (Charlize Theron), superstar de la chaîne qui choisira à son tour de dénoncer les abus de pouvoir et les agressions sexuelles qui étaient légion en coulisses. Dans leur sillage, de nombreuses femmes raconteront à leur tour leur histoire. Sous la pression, Ailes démissionnera et repartira avec la somme de 40 millions de dollars de compensation.

Une recherche de réalisme jusque dans le physique des personnages

Afin de ressembler au maximum à son personnage, Charlize Theron passait chaque jour trois heures au maquillage et portait des prothèses ainsi que des lentilles de contact pour lui foncer les yeux. Nicole Kidman a elle aussi subi des transformations, pour faire en sorte que son visage et son corps se rapprochent au maximum de ceux de Gretchen Carlson. Elle portait une combinaison complète pour lui donner des hanches plus larges et un buste plus imposant, ainsi que des prothèses faciales, au niveau des paupières, du menton, du nez et des mâchoires.

Contrairement à ses deux partenaires de jeu, Margot Robbie incarne un personnage fictif. Elle interprète Kayla, une jeune journaliste qui, tellement éblouie de travailler pour la chaîne que sa famille conservatrice et elle vénèrent depuis toujours, va rapidement se sentir obligée de se mettre au pas en raccourcissant ses jupes et en s’éclaircissant ses cheveux, un standard de la société, à en juger par l’armée de jeunes femmes toutes choisies sur le même modèle. Une exigence esthétique partie intégrante de la ligne éditoriale, en fait taillée sur-mesure pour répondre au goût du maître des lieux. « L’histoire de Kayla est celle que l’on entend le moins souvent ; celle de la femme qui cède à un harceleur, c’est à travers elle que l’on voit ce que cela signifie dans une vie, explique le scénariste Charles Randolph. Je ne voulais pas faire porter ce fardeau à une vraie personne, j’en ai donc fait un personnage fictif ».

