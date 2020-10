Jennifer Aniston encourage ses fans à ne pas voter pour Trump ni Kanye West, le rappeur lui répond

Dans un message posté sur Instagram ce 24 octobre, l’actrice Jennifer Aniston a prié ses abonnés de faire preuve de responsabilité et de ne pas voter pour Donald Trump ni pour Kanye West. Une initiative qui a fortement déplu au rappeur.

Alors que les Américains sont appelés à voter pour élire le futur président des Etats-Unis, Jennifer Aniston a, comme de nombreuses personnalités, fait publiquement savoir que Joe Biden était son favori. En légende de photos la montrant en train de poster son bulletin de vote, la star a exhorté les Américains à réfléchir aux terribles conséquences qu’auraient la réélection de Donald Trump à la Présidence des Etats-Unis.

« Aujourd'hui, une poignée d’hommes décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire avec leur corps. Notre président actuel a décidé que le racisme était un faux problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et en public... Trop de personnes sont mortes [du Covid-19, ndlr], écrit Jennifer Aniston. Je vous demande de penser à ceux qui seront les plus affectés par cette élection si nous restons sur la voie actuelle... Vos filles, la communauté LGBTQ+, nos frères et soeurs noirs, les personnes âgées avec leur santé, et vos futurs enfants et petits-enfants (qui auront la tâche de sauver une planète que nos leaders refusent de croire en danger). L’actrice a conclu son texte en avertissant également : « Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye West. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsables, s’il vous plaît». Une remarque qui a, semble-t-il, piqué au vif le rappeur.

« Friends n'était pas drôle non plus », a posté sur Twitter Kanye West avant de supprimer la publication, comme le rapporte le Daily Mail. Malgré l'absence de son nom sur les bulletins, le très conservateur mari de Kim Kardashian continue d'affirmer que sa mission divine est d'être « le leader du monde libre » et explique dans un tuto comment inscrire son nom manuellement sur les bulletins de vote.