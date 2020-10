«L’Aliéniste : l’ange des ténèbres» disponible le 19 novembre sur Canal+

La série «L’Aliéniste : l’ange des ténèbres» sera disponible dès le 19 novembre, en intégralité, sur la plate-forme de streaming myCANAL. Les abonnés de la chaîne cryptée pourront également suivre sa diffusion sur Canal+ tous les jeudis.

Deuxième chapitre de la série adaptée du roman éponyme de Caleb Carr, L’Aliéniste : l’ange des ténèbres permet aux téléspectateurs de retrouver le trio de comédiens formé par Dakota Fanning, Daniel Brühl et Luke Evans dans une nouvelle enquête.

Sara vient d’ouvrir sa propre agence de détective privé, et se met à travailler sur la mystérieuse disparition du bébé de la femme du Consul d’Espagne. Elle peut compter sur l’aide du docteur Kreizler et du journaliste John Moore pour mener ses investigations. L’enquête est d’autant plus difficile qu’ils se retrouvent face à des barrières économiques et sociales, notamment la corruption des institutions, les inégalités de revenus, la presse à scandale, et l’image de la femme dans la société.

Déclinée en 8 épisodes, la série bénéficie du talent de ses interprètes, et d’une intrigue au suspens haletant. La totalité des 8 épisodes seront disponibles dès le 19 novembre sur myCANAL. Les téléspectateurs qui préfèrent une diffusion classique ont rendez-vous tous les jeudis soirs sur Canal+ avec deux épisodes par soirée.