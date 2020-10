The Queen’s Gambit : de quoi parle cette série qui passionne les téléspectateurs ?

Adaptation du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983, «The Queen’s Gambit» suit le parcours d’une prodige des échecs dans l’Amérique des années 1960. Une mini-série en ligne depuis le 23 octobre sur Netflix, et déjà incontournable.

L’histoire est celle de Beth Harmon, une jeune femme ayant grandi dans un orphelinat du Kentucky depuis ses 9 ans. C’est là qu’elle développe une passion pour les échecs, un jeu dont elle maîtrise rapidement les subtilités. C’est aussi là que Beth entame une relation destructrice avec les tranquillisants donnés aux enfants comme sédatifs. Son talent est manifeste, et sa réputation ne cesse de grandir. Son génie est à la fois un don, et une malédiction.

Car dans l’Amérique des années 1960, il est particulièrement compliqué – voire impossible – pour une femme de sortir de l’image qu’impose une société puritaine et conservatrice. Mais Beth n’est pas du genre à se laisser dicter son comportement. Malgré ses addictions, la jeune femme entend bien conquérir le monde de la compétition monopolisé par les hommes. Et ceux qui se mettront en travers de sa route ne sont pas près de l’oublier.

Déclinée en 7 épisodes, créée par Scott Frank, scénariste nominé aux Oscars pour Hors d’atteinte et Logan, The Queen’s Gambit est bien plus qu’une mini-série sur les échecs. Pas besoin d’être fan de la discipline pour se passionner pour l’histoire de Beth Harmon, parfaitement incarnée à l’écran par Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders), qui crève l'écran. Si la mise en scène parvient à donner une saveur particulière aux duels sur l’échiquier, cette mini-série est avant tout le récit d’une jeune femme qui se bat pour exister dans l’Amérique des années 1960, et son armée de préjugés envers les femmes.

Beth se bat également contre ses propres addictions, aux tranquillisants, mais aussi à l’alcool. Femme dotée d’une intelligence supérieure à la moyenne, sûre d’elle et ambitieuse, la jeune femme n'en cherche pas moins sa place dans la société. Mais pas forcément celle que les autres aimeraient lui imposer. Elle, le pion impuissant face à l’ordre du monde, refuse de baisser les bras, et qui du bout de ses doigts fait bouger les pièces sur l’échiquier pour exister. Même si devenir une Reine exige des sacrifices.

Attention toutefois, The Queen's Gambit prend son temps au démarrage, et demande un peu de persévérance avant d’être tout à fait happé dans le tourbillon de cette histoire captivante.