Sauvés par le gong : découvrez la bande-annonce officielle de la suite de la série culte

La suite de la comédie pour ados des années 1990 «Sauvés par le gong» a dévoilé sa bande-annonce.

L’heure du retour à Bayside a sonné pour Kelly (Tiffani Thiessen) et Zack (Mark-Paul Gosselaar), toujours ensemble et désormais parents, ainsi que les deux ex Jessie Spano (Elizabeth Berkley) et A.C. Slater (Mario Lopez).

Trente ans plus tard (et quelques rides en plus), les voilà réunis dans la suite de la série culte, qui sera lancée le 25 novembre prochain sur la plate-forme de NBCUniversal, Peacock. Pour les quatre personnages, fini de trainer autour d’un milk shake à la cafétéria pendant des heures.

Jessie est devenue conseillère d’orientation, Slater, prof de sport et Zack, contre toute attente, gouverneur de Californie. Confronté à un problème en matière de politique d’éducation après avoir fermé trop de lycées défavorisés, ce dernier propose d’envoyer les élèves dans les établissements les plus privilégiés, à l’instar de celui de Bayside où il a lui-même passé sa scolarité.

Pour donner la réplique aux « anciens », la production a fait le plein en jeunes acteurs pour camper les nouveaux pensionnaires du lycée de Bayside. Parmi eux, Mac (Mitchell Hoog), le fils de Kelly et Zack, et Jamie (Belmont Cameli), le fils de Jessie. Haskiri Velasquez, Josie Totah et Alycia-Pascual Peña font aussi partie des effectifs.