Coco : le touchant feu d'artifice visuel de Disney/Pixar sur M6

M6 propose ce jeudi 28 octobre à 21h05 de voir ou revoir Coco, le conte Disney/Pixar sur la mort destiné à toute la famille.

Récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018, le très émouvant long-métrage raconte l’histoire d’un enfant propulsé dans le Pays des défunts où il va en apprendre plus sur ses origines.

Miguel, 12 ans, vit à Santa Cecilia, un petit village mexicain, avec son arrière-grand-mère. Depuis qu’elle a été quittée par son mari musicien, cette dernière interdit à quiconque de pousser la chansonnette. Un drame pour Miguel qui se passionne pour la guitare et rêve de devenir une star de la musique comme son idole Ernesto de la Cruz. Son obstination à vivre sa passion malgré l’interdiction familiale va par un concours de circonstances le conduire au royaume des morts, où gravitent de très colorés et attachants squelettes…

Humour et mélancolie sont au menu de cette grande fresque familiale qui a ému aux larmes plus de quatre millions de spectateurs en salles en France. Par sa musique entêtante et ses couleurs chatoyantes, Coco célèbre joyeusement la culture mexicaine et son Jour des morts, mais aussi l’enfance et la transmission intergénérationnelle. Impossible d’y rester insensible, cette féérie visuelle fait réfléchir petits et grands sur le passage irréversible du temps, et donne une furieuse envie de chérir chaque instant passé auprès des siens.