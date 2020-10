The Crown saison 4 : Margaret Thatcher à l’honneur dans la nouvelle bande annonce

La dernière bande annonce de la saison 4 de «The Crown» laisse présager un face-à-face tendu entre Margaret Thatcher et la reine Elizabeth II. Emma Corrin est bluffante dans le rôle de Diana Spencer.

Cette saison 4 est attendue sur Netflix le 15 novembre prochain. Et la bande annonce dévoilée par la plate-forme de streaming ne fait que renforcer l’impatience de la découvrir.

Les téléspectateurs doivent se préparer à découvrir une Gillian Anderson habitée – et méconnaissable – dans le rôle de la Dame de Fer. Selon la comédienne, la série explorera aussi bien la vie personnelle de Margaret Thatcher que son statut de Premier Ministre. «Nous sommes allés autant dans sa vie personnelle, et ses relations avec son mari et ses enfants, que dans les politiques qu’elle a mené», confie la comédienne au site américain Variety.

La bande annonce permet également d’apercevoir encore un peu plus Emma Corrin dans le rôle de Diana Spencer qui, dans The Crown, apparaît tout d’abord comme une jeune adolescente timide qui tombe amoureuse d’un prince. Avant de se heurter aux immenses difficultés imposées par une célébrité aussi soudaine qu’envahissante, ainsi que par les tensions au sein de la famille royale et les sacrifices que son nouveau statut exige.

Emma Corrin révèle par ailleurs que The Crown traitera de la boulimie dont souffrait secrètement la princesse. «Il est impossible de rendre compte de son expérience sans aborder ce sujet et qu’aucune personne dans son entourage ne comprenait. C’était tellement représentatif de la tempête émotionnelle qu’elle vivait, et de toutes les émotions refoulées qu’elle ressentait», explique l’actrice.

Pour rappel, la saison 4 de The Crown débute à la fin des années 1970, au moment où la couronne d’Angleterre cherche une épouse au Prince Charles – toujours célibataire à 30 ans – afin d’assurer la succession. Sa romance avec la jeune Lady Diana Spencer, aux allures de conte de fée, représente l’espoir de rapprocher le peuple avec la couronne.

Au même moment, le pays traverse une période difficile en raison des politiques de division introduites par Margaret Thatcher, première femme à la tête du gouvernement britannique. La relation entre elle et la Reine est tendue. Une situation qui ne fait qu’empirer quand Thatcher conduit le pays à la guerre dans les Malouines. A un moment crucial de son histoire, la Famille royale britannique se retrouve plus divisée que jamais.