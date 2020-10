Kim Kardashian critiquée après la publication de la vidéo avec l'hologramme de son père décédé

Et encore un «bad buzz» pour Kim Kardashian. Vivement critiquée pour être partie fêter ses 40 ans sur une île privée avec ses proches en pleine pandémie, elle vient de révéler le cadeau de Kanye West sur son compte Instagram. Attention, c’est gênant.

Apparemment enthousiaste à l’idée de partager cette vidéo de son père décédé apparaissant en hologramme pour lui souhaiter son anniversaire, Kim Kardashian ne s’attendait probablement pas à recevoir autant de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. «Plus de 230.000 personnes sont mortes, mais, allez-y, profitez de cet hologramme de mon père mort parce que nous sommes tellement riches que nous pouvons recréer les membres décédés de notre famille», a notamment tweeté le comédien Travon Free.

«Kim a entendu vos réactions à propos d’aller fêter son anniversaire sur une île privée au milieu d’une pandémie où vos proches sont en train de mourir, et elle s’est dit ok voici un hologramme d’un proche décédé offert par mon mari ultra-riche», a écrit pour sa part le journaliste de BuzzFeed David Mack.

«Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus réfléchi d’une vie. Une surprise spéciale venue du Paradis. Un hologramme de mon père. C’est tellement réel et nous l’avons regardé encore et encore, avec plein de larmes et d’émotion. Je ne peux même pas décrire ce que cela représente pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et nos amis les plus proches d’avoir partagé cette expérience ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie», écrit Kim Kardashian en légende de la vidéo.

Un autre journaliste de BuzzFeed, Josh Billinson, a également pointé du doigt une des phrases prononcées par l’hologramme qui, s’adressant à Kim Kardashian, précise qu’elle est en couple avec le «plus, plus, plus, plus, plus grand génie au monde», en référence à Kanye West… qui est celui qui lui a offert le cadeau, et qui est donc l'auteur du texte (trop fort ce Kanye !).

Connu pour avoir travaillé dans l’équipe d’avocats ayant fait acquitté O.J Simpson, Robert Kardashian est mort en 2003, deux mois après avoir été diagnostiqué d’un cancer de l’œsophage.