«Baby Shark» devient la vidéo Youtube la plus vue de tous les temps

Record battu pour la comptine Baby Shark. Avec 7,04 milliards de vues, elle devient la vidéo la plus regardée sur Youtube et détrône Despacito, le tube de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

C'est une réussite pour la (très) entêtante comptine Baby Shark. Quatre ans après sa mise en ligne en 2016, la chanson sud-coréenne atteint 7,04 milliards de vues ce lundi 2 novembre.

Juste assez pour dépasser Despacito. Avec 7,03 milliards de vues, le titre de Luis Fonsi et Daddy Yankee était, depuis trois ans, la vidéo la plus regardée de Youtube.

Baby Shark prend donc la première place du classement. La comptine se hisse devant Despacito, mais aussi devant Shape of You, le tube d'Ed Sheeran (5,04 milliards de vues) et See you again, de Wiz Khalifa et Charlie Puth (4,79 milliards de vues).

remix d'une chanson américaine

Baby Shark est, à l'origine, une chanson américaine que la société de production coréenne Pinkfong a remixé.

Le morceau avait atteint en 2019 la 32ème place du Billboard Hot 100.