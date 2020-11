«The Boys» saison 3 : deux comédiennes intègrent le casting régulier (SPOILERS)

La saison 3 de «The Boys» verra deux comédiennes, Claudia Doumit et Colby Minifie, intégrer le casting régulier de la série diffusée sur Amazon Prime Video. Une promotion qui pourrait avoir une importance sur les événements à venir.

Selon le site américain Deadline, Claudia Doumit, qui incarne la député Victoria Neuman apparue dans 5 épisodes de la saison 2 de The Boys, vient d’obtenir un rôle récurrent dans la série. Ce qui n’est pas surprenant étant donné la révélation colossale qui a été faite à son sujet lors de l’ultime épisode de ce deuxième chapitre. (SPOILERS) On sait désormais que la jeune politicienne possède un superpouvoir – celui de faire exploser la tête d’une personne se trouvant dans son champ de vision – et que sa lutte contre la toute-puissance de Vought n’est qu’un leurre. Sa mission future devrait être, justement, d’octroyer à la multinationale toujours plus de pouvoir par le biais de la politique. Victoria Neuman sera, à coup sûr, l’un des principaux antagonistes de la saison 3.

L’autre comédienne promue est Colby Minifie, qui incarne Ashley Barrett, la jeune femme ayant succédé à Madeline à la vice-présidence de la branche management des super-héros de Vought, après la mort de celle-ci (qui a été brûlée vive par Homelander). Là, par contre, le mystère est entier sur le sens que cela pourrait avoir pour son personnage. Est-ce que son temps de présence à l’écran la mènera vers une mort certaine ? Où est-ce que cela pourrait signifier qu’il va arriver quelque chose à Stan Edgar, le grand patron de Vought incarné par Giancarlo Esposito ? Les questions restent, pour le moment, sans réponses.