Reconfinement : les chaînes s'adaptent aux nouvelle mesures

Suite à l’instauration du confinement le 30 octobre dernier, le PAF s’adapte. Certaines chaînes de télévision modifient leurs grilles de programmes.

Alors que les tournages avaient été massivement arrêtés lors du premier confinement, contraignant les diffuseurs à proposer des rediffusions ou à proposer en deux fois les épisodes inédits de leur émissions phares pour les faire perdurer (comme l’avaient fait «Koh-Lanta» et «The Voice»), cette fois rien n’interdit – à condition bien sûr de respecter les directives sanitaires en vigueur - aux salariés de venir travailler sur les plateaux de télévision. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s’est en effet prononcée à ce sujet : « il sera permis de continuer le travail préparatoire aux spectacles, les répétitions, entraînements, enregistrements et tournages ».

Pour les émissions qui convient des anonymes comme «Ça commence aujourd’hui», pas d’inquiétude à l’horizon selon Faustine Bollaert. « On nous a assuré qu'une convocation de la production suffira à nos témoins pour se rendre dans notre studio, a confié l’animatrice au Parisien. On a appelé tous les participants de nos huit émissions de la semaine prochaine et aucun n'a annulé. Ça confirme la volonté affichée de garder un semblant de routine, qu'il y ait de la normalité dans toute cette anormalité. »

Le Parisien rapporte notamment que les nouveaux numéros de «Questions pour un champions» sur France 3 et «Top Chef» sur M6 poursuivent leurs enregistrements. Le tournage de la prochaine saison de «Koh-Lanta» (TF1) a lui aussi bien pu débuter, a confié Denis Brogniart, qui a expliqué que les équipes vivaient sur un bateau dans une sorte de bulle sanitaire. En attendant de voir cette nouvelle saison tournée en Polynésie française, la première chaîne a de quoi proposer à ses téléspectateurs quelques nouveautés déjà en boîte depuis un moment, à commencer par la suite de l’actuelle saison de «Mask Singer», la nouvelle de «Ninja Warrior» et la première de «District Z». En ce qui concerne les grands événements tels que les NRJ Music Awards ou Miss France, les producteurs feraient actuellement tout leur possible pour ne pas les annuler.

France TV bouscule ses grilles

Si les calendriers de tournage ne seront a priori que peu impactés, certaines chaînes ont cependant décidé de modifier leur programmation pour s’adapter à l’actualité. C’est le cas de France 2 qui a stoppé la diffusion de son feuilleton quotidien «Un si grand soleil» dès le 29 octobre pour allonger son journal au-delà de 20h40. « L'Edition du Journal de 20 Heures sera prolongée, a annoncé France TV dans un communiqué. La date de la reprise de la diffusion sera communiquée ultérieurement. Le tournage de la série se poursuit dans le respect des conditions sanitaires requises ». Autre changement, France 2 propose du cinéma chaque soir et France 3 le dimanche à partir de 13h30.

Sur France 5, le vendredi soir est désormais consacré à la culture avec une programmation intitulée «Au spectacle chez soi», qui proposera en alternance du théâtre, de l’opéra et des spectacles d’humour. Les émissions habituellement diffusées le vendredi soir sont déplacées le week-end, à l’instar de «La Maison France 5» diffusée le samedi à partir de 16h05, juste après «Silence ça pousse» proposée ce même jour à 15h. Les samedis après-midi de France 2 sont eux aussi bousculés avec une offre documentaire autour de la culture, de la découverte et de la science.

Toujours sur France 5, «C à vous» continue d’être en direct chaque soir, mais a suspendu son traditionnel dîner : « comme les bars et restaurants seront fermés à partir de ce soir minuit, on ferme également le restaurant de C à Vous », a-t-il été annoncé vendredi aux fidèles de l’émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Par ailleurs, l’animatrice continue en parallèle de présenter «6 à la maison» à 23h sur France 2, sa nouvelle émission culturelle inaugurée le 21 octobre, et destinée à mettre à l'honneur la musique, la culture, le théâtre, la poésie, la littérature et le cinéma.