Sophie Turner doublera un personnage de la série animée «The Prince» sur HBO Max

Sophie Turner doublera la voix de la princesse Charlotte dans la série animée «The Prince» sur HBO Max. Une satire sur la famille royale d’Angleterre centrée sur le prince George, le fils du prince William et Kate Middleton.

L’annonce de la participation de l’ancienne interprète de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones a été faite par le producteur, scénariste et comédien Gary Janetti – qui est le créateur de The Prince – dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram. Les téléspectateurs découvrent le prince George essayant de coordonner les costumes de sa sœur et de son frère pour Halloween. Avant de réaliser qu’ils n’en font qu’à leur tête.

Sophie Turner vient ajouter son nom à un casting déjà bien fourni, avec Orlando Bloom dans le rôle du prince Harry, Condola Rashad dans celui de Meghan Markle, Lucy Punch sera Kate Middleton, France de la Tour dans le rôle de la reine Elizabeth, et Iwan Rheon – inoubliable dans le rôle de Ramsay Bolton dans Game of Thrones – dans celui du prince William.

Pour le moment, aucune information sur la date de mise en ligne des épisodes de The Prince n’a été révélée par HBO Max.