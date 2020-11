The Witcher : des images de la saison 2 inédite dévoilées

Netflix a caché des images inédites de la série The Witcher - dont la saison 2 est attendue en 2021 - dans une vidéo mise en ligne à l’occasion des fêtes d’Halloween.

«Le loup blanc prend Halloween comme un défi personnel. Mais gardez bien vos yeux ouverts pour ces quelques douceurs… car vous n’aurez pas envie de rater ce qui s’y cache», a malicieusement légendé la plate-forme. Dans cette vidéo postée sur Youtube apparaissent des monstres qu’a affrontés Geralt de Riv (Henry Cavill) dans les premiers épisodes de la série fantasy à succès (parmi eux un Krallach, un dragon, une Kikimorrhe ou encore un Sylvain), mais aussi deux créatures encore inconnues des fans (à 15 et 30 secondes environ) : ce qui pourrait ressembler à une sorte d'araignée surmontée d’un globe oculaire ainsi que trois squelettes liés les uns aux autres.

Ce petit teaser met l’eau à la bouche dans l’attente d’une vraie première bande-annonce, mais il faudra être encore patient, la saison 2 n’étant pas prévue avant 2021. Et pour cause, elle est encore en tournage. Le mois dernier, Netflix avait cependant déjà dévoilé quelques clichés, en particulier de son héros dans une nouvelle armure.

Mise en ligne en 2019, la première saison de The Witcher suivait les aventures du Sorceleur chasseur de monstres Geralt de Riv, un personnage bien connu des amateurs des livres du polonais Andrzej Sapkowski, déjà sources d’inspiration des célèbres jeux vidéos. Dans la saison 2, le Sorceleur et sa nouvelle protégée, Ciri, devraient se rendre à Kaer Morhen – la forteresse des sorceleurs. Ciri (Freya Allan) devrait y apprendre à contrôler ses pouvoirs. « Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle ».

A noter par ailleurs qu’un spin-off intitulé «The Witcher : Blood Origin» est lui aussi en préparation.