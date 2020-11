Christopher Walken intègre le casting de la série «Severance» d’Apple TV+

La série d’Apple TV+ «Severance» continue d’étoffer son casting avec l’arrivée de Christopher Walken. La production doit commencer ce mois-ci.

Le comédien de 77 ans rejoint une distribution prestigieuse qui compte déjà sur la présence d’Adam Scott (Big Little Lies), Patricia Arquette, John Turturro ou encore Tramell Tillman. Severance est un thriller se déroulant dans une entreprise baptisée Lumens Industries, qui se retrouve au cœur d’une réorganisation du travail visant à mieux équilibrer la vie personnelle et professionnelle des salariés. Christopher Walken incarnera le personnage de Burt, le responsable de la branche optique et design de la société.

A noter que Ben Stiller, qui sera présent au générique en tant que producteur exécutif, devrait également assurer le rôle de réalisateur. Déclinée en 10 épisodes, Severance sera pilotée par Dan Erickson et Mark Friedman. Apple TV+ n’a dévoilé aucune information concernant la date de diffusion de la série pour le moment.