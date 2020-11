Donjons & Dragons : Hasbro planche sur une adaptation en série en live-action du mythique jeu de rôle

Le fameux jeu de rôle Donjons & Dragons co-inventé par Gary Gygax va faire l’objet d’une nouvelle adaptation en série.

Alors qu’Hasbro travaille actuellement sur un film, réalisé par Jonathan Goldstein (In the Dark) et John Francis Daley (Vive les vacances), qui devrait sortir en 2022, le site ComicBook rapporte que Brian Goldner, le patron de la marque, qui détient la licence, a lui-même annoncé qu’une série télévisée en live-action était aussi en cours de développement.

« Notre équipe travaille sur deux autres approches, car l'œuvre mythologique de Donjons et Dragons est exponentielle », a-t-il expliqué avant d’ajouter que des discussions étaient lancées avec des plateformes de streaming majeures et des chaînes de télévision, qui se seraient toutes montrées « très intéressées par le projet ». Avec plus de 40 millions de joueurs du jeu de rôle le plus célèbre de l'histoire, le potentiel de téléspectateurs est en effet immense.

La série atterrira-t-elle sur Netflix, comme la Trilogie de la Guerre pour Cybertron de Transformers, autre franchise dans l’escarcelle de Hasbro ? Nul doute que la plateforme pourrait montrer son intérêt, elle qui propose déjà la série fantasy The Witcher. Le genre fait en fait saliver tous les diffuseurs. Mais Amazon travaillant déjà de son côté sur l’adaptation en série du Seigneur des anneaux et La Roue du Temps et HBO sur le spin-off de Game of Thrones, qui proposera la série live-action de Donjons & Dragons ? Il faudra encore patienter un peu pour connaître l’acquéreur.

Les équipes du jeu entendent en tous les cas battre le fer tant qu'il est chaud. Sous l’effet du confinement, les ventes de Donjons & Dragons ne cessent de grimper, avec une augmentation accélérée de 20% sur les douze derniers mois.