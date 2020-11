myCANAL : combien d’écrans connectés en simultané avec un seul compte ?

C’est le confinement, tout le monde est à la maison, mais personne ne veut regarder la même chose ? Votre abonnement myCANAL peut vous permettre de trouver un terrain d’entente en un clin d’œil.

Sport, séries, cinéma, Disney+,… La plate-forme de streaming du groupe Canal+ est riche en contenu de qualité, pour les petits et les plus grands. Et il est possible d’en faire profiter vos proches. Comment savoir si vous disposer du multi-écrans ? Tout dépend de l’abonnement auquel vous avez souscrit. Chaque offre donne la possibilité de bénéficier de connections simultanées, mais il est important d’y apporter quelques précisions.

Chaque abonnement fait la différence entre le nombre d’utilisateurs et le nombre de licences. C’est quoi la subtilité ? Le «nombre d’utilisateurs» renseigne sur le nombre de connections autorisées en simultané. Le «nombre de licences» désigne le nombre de périphériques autorisés (les différents appareils où myCANAL est disponible, ndlr) sur un intervalle de 3 jours. Sans plus tarder, voici en détail les propositions selon chacune des offres d’abonnement à Canal+ et/ou myCANAL.

Offre CANAL+ (avec ou sans packs) sans engagement : 1 utilisateur / 5 licences

Offre CANAL+ (avec ou sans packs) avec engagement : 1 utilisateur / 5 licences

Offre L'INTÉGRALE : 2 utilisateurs / 5 licences

Offre INTÉGRALE+ : 4 utilisateurs / 5 licences

Offres CANAL+ digitales (myCANAL) sans engagement : 1 utilisateur / 5 licences

Offres CANAL+ digitales (myCANAL) avec engagement : 2 utilisateurs / 5 licences

Précision importante : les anciens abonnements offrent la possibilité de connecter 2 utilisateurs en simultané, et donne accès à 5 licences.