Confinement : comment se couper les cheveux soi-même sans cris ni larmes ?

Alors que les salons de coiffure ont été contraints de fermer, l'angoisse de ressembler à Tom Hanks dans «Seul au monde» gagne de nouveau les Français confinés. Carré, frange ou dégradé, voici quelques conseils pour entretenir sa chevelure.

La nouvelle fermeture des salons est un drame pour tous ceux qui avaient l'habitude de laisser leurs tignasses entre les mains expertes d'un professionnel. Coiffeur visagiste et coloriste, Christophe-Nicolas Biot avait déjà tenté de les aider au printemps en lançant «Ma visio color», un service de diagnostic personnalisé de sa couleur en visio-conférence.

Tel un super-héros armé de ses ciseaux, il revient et donne ses astuces pour éviter le pire en matière capillaire, avant le retour à une vie «normale». Très vite, on l'espère, et avant les fêtes de fin d'année, si possible.

De quels outils doit-on se munir ?

Qui dit coupe ou rafraîchissement, dit paire de ciseaux. Des ciseaux de couture ou pour les ongles peuvent faire l'affaire pour une frange. On optera sinon pour une paire de ciseaux droits qui sont vendus en grande surface (déplacement néanmoins périlleux et vivement déconseillé en ce moment). En aucun cas on utilise les ciseaux de cuisine pour ne pas se retrouver avec une coupe à la garçonne cet été. Munissez-vous aussi d’un peigne fin, d’une brosse et de pinces ou élastiques si vous en avez.

Couper sur cheveux secs ou mouillés ?

Comme de nombreux professionnels, Christophe-Nicolas Biot défend la coupe sur cheveux secs, laquelle évite les mauvaises surprises. Au séchage, les cheveux mouillés sont en effet souvent beaucoup plus courts que ce que vous aviez imaginé… Coiffeur, c’est un métier !

Comment rafraîchir sa coupe en limitant la casse ?

Il faut redessiner les contours du visage en coupant quelques mèches de-ci de-là... Une bonne technique qui permettra de structurer, tout en laissant le reste de la chevelure vivre naturellement en attendant d'aller voir un professionnel. Un vrai.

Comment obtenir un dégradé ?

Si l’on a des cheveux longs à mi-longs, il existe deux techniques. La première consiste à baisser la tête en avant et à couper ses cheveux en ligne horizontale comme si vous souhaitiez faire un carré. Vous pouvez aussi ramasser l'ensemble de votre chevelure en prenant comme point le milieu du front, et faire une queue de cheval à l'aide d'un élastique. Lissez ensuite les longueurs en queue de cheval devant le visage et coupez d'un seul coup à hauteur du dégradé choisi, par exemple, menton, lèvres ou nez. Une fois la queue de cheval coupée, ouvrez l'élastique et laissez vos cheveux s'emboîter naturellement.

Peut-on réussir un carré ?

Malheureusement, les vrais et beaux carrés sont la recette des pro, et il est quasiment impossible de les réaliser soi-même sans faire de catastrophe. Ce n’est donc pas le bon moment pour changer de look. Soyez raisonnables. Faites preuve de patience et attendez encore quelques semaines pour sauter le pas dans un salon de coiffure digne de ce nom.

Comment raccourcir sa frange ?

On la prend dans les mains et on coupe à la verticale par piquetage tout le long, de droite à gauche et de gauche à droite. Et surtout pas de façon horizontale comme on pourrait le croire, car le risque est de ressembler à Jeanne d'Arc !

Comment éviter l’apparition de fourches ?

Les brushings violents sont à proscrire, ainsi que les sèche-cheveux trop chauds et les plaques à lisser ou à boucler. Pendant cette période de confinement, privilégiez les soins profonds comme les cataplasmes à base d’huiles végétales (ricin, jojoba, karité…) ou d’argile. Une alimentation riche en vitamine B6, cystine et vitamine E fait énormément de bien aux cheveux. Les produits riches en fer également (à condition d'en avoir besoin).