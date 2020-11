Game of Thrones : l’acteur Iwan Rheon traumatisé par la scène du viol de Sansa

L’acteur Iwan Rheon a évoqué la scène la plus traumatisante de sa carrière, celle où son personnage, Ramsay Bolton, viole Sansa Stark dans l’épisode 6 de la saison 5 de «Game of Thrones».

Présent au générique de la série de la chaîne américaine HBO entre 2013 et 2016, le comédien britannique a incarné le méchant le plus vicieux et effrayant de Game of Thrones. Dans cet épisode de la saison 5, baptisé «Unbowed, Unbent, Unbroken», le personnage de Ramsay Bolton commet cet acte atroce lors de sa nuit de noces avec Sansa Stark, mariée de force à ce psychopathe sanguinaire qui a déjà réduit Theon Greyjoy à l’état d’esclave docile et soumit. Une scène qui avait soulevé, à l’époque, une vague d’indignation.

Dans un entretien accordé au journal britannique Metro, Iwan Rheon confesse que cela reste le moment le plus éprouvant de sa carrière d’acteur, tout en reconnaissant que cette scène était justifiée par la pertinence du récit. «C'était horrible. Personne ne voulait être là. Personne n'a envie de faire un truc comme ça. Mais si cela raconte une histoire, vous devez la raconter honnêtement. Ils ne l’ont pas fait de manière sensationnelle, ou quoi que ce soit. C'était très, très dur à regarder. C'est une chose horrible qui arrive, malheureusement… Ce fut le pire jour de ma carrière», explique-t-il.

«Quand vous coupez le doigt de quelqu'un, vous ne le voyez pas vraiment... Et quand vous faites comme un gros plan, c'est un morceau de plastique ! On ne fait que jouer, ce n’est pas réel. Mais tourner une scène comme celle du viol, où vous êtes dans la réalité concrète de la situation, c'est très difficile à gérer. C'était une journée horrible et détestable. C'est quelque chose dont nous ne devrions même pas avoir à nous soucier, car cela ne devrait juste pas exister dans le monde. Mais c’est malheureusement le cas», poursuit-il.