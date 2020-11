The Walking Dead : l'épouse de Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting pour jouer la femme de Negan à l'écran

C’est la comédienne Hilarie Burton qui a été retenue pour incarner le personnage de Lucille, la femme de Negan, dans un des six épisodes additionnels de la saison 10, dont la diffusion est prévue au début de l’année 2021 sur la chaîne américaine AMC.

Un casting parfaitement pensé puisque Hilarie Burton (One Tree Hill, Les Frères Scott) est l’épouse de Jeffrey Dean Morgan – l’interprète de Negan – dans la vraie vie. Autant dire que leur alchimie à l’écran devrait être plus que convaincante. Une bonne nouvelle partagée par la comédienne via son compte Twitter, après l’annonce officielle réalisée par le site américain comicbook.com.

But I love working with @JDMorgan . I love watching him become #Negan and take on that swagger. And I love the @TheWalkingDead family. They’ve been a part of our family for ages and I’m so grateful for their kindness. Xoxo #hereslucille https://t.co/9tRh7NB8WY — Hilarie Burton Morgan (@HilarieBurton) November 3, 2020

«Plutôt difficile de garder cela secret. Mais j’adore travailler avec Jeffrey. J’aime le voir se transformer en Negan et prendre cette batte. Et j’aime la famille The Walking Dead. Ils font partie de la nôtre depuis des années et je suis reconnaissante de leur gentillesse», écrit la comédienne.

Dans les comics, Negan est marié avec Lucille avant que l’apocalypse zombie n’éclate. On apprend qu’elle est atteinte du cancer peu avant l’écroulement du monde. Leur union n’est pas traditionnelle, puisque Negan a une maîtresse dont Lucille connait l’existence. Mais une fois tombée malade, Negan a tout quitté pour être à ses côtés. Lucille décèdera à l’hôpital, et c’est là qu’il tuera son premier rôdeur, sa femme, après sa transformation en zombie. Negan a baptisé sa tristement célèbre batte de baseball Lucille pour honorer sa mémoire.

Déclinés sous la forme d’une anthologie, ces six épisodes qui viendront s’ajouter à la saison 10 de The Walking Dead se concentreront sur un personnage, ou un groupe de personnes, en particulier. Un de ces épisodes sera manifestement consacré au passé de Negan. Pour rappel, The Walking Dead touchera à sa fin avec la saison 11 dont la diffusion débutera à l’automne 2021, et comptera 24 épisodes au total.