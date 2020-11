«9-1-1 : Lone Star» : le spin-off de la spectaculaire série «9-1-1» débarque ce jeudi 5 novembre sur M6

M6 donne le coup d’envoi ce jeudi 5 novembre, à 21h05, de « 9-1-1 : Lone Star », le spin-off de « 9-1-1 » qu’elle diffuse aussi.

Comme sa grande sœur « 9-1-1 », « 9-1-1 : Lone star » enchaîne les situations d’urgence toutes plus spectaculaires les unes que les autres, en suivant les exploits de pompiers et sauveteurs à la personnalité attachante. Ses séquences à grand spectacle, son autodérision et ses quelques moments poignants en font un divertissement pleinement réussi.

«Avec ‘9-1-1’ nous avons démarré la série par des cas spectaculaires, et ensuite nous avons développé les personnages. Avec '9-1-1 Lone Star' nous avons fait l’inverse. Nous avons travaillé la caractérisation en priorité», explique Tim Minear, co-créateur avec Ryan Murphy et Brad Faldchuk. La nouvelle série suit Owen Strand (Rob Lowe), le capitaine d’une caserne de pompiers new-yorkaise qui part au Texas prendre la tête d’une nouvelle caserne, dont la quasi-totalité de l’effectif vient de périr au cours d’une intervention. Chargé de constituer une nouvelle équipe qu'intègre son fils gay et toxicomane en sevrage (Ronen Rubistein), il recrute notamment une musulmane accro à l’adrénaline (Natacha Karam), un trans aux capacités de déduction dignes de Sherlock Holmes (Brian Paul Smith), ou encore un redneck souffrant de troubles post-traumatiques (Jim Parrack).

De quoi compliquer un peu plus sa mission, Owen Strand décide de garder secret le diagnostic que vient de lui faire son médecin : il est atteint d’un cancer du poumon après avoir inhalé les poussières des décombres du World Trade Center en 2011... Heureusement il pourra compter sur l’aide de la cheffe de l’équipe paramédicale, Michelle Blake (Liv Tyler), une femme de caractère éprouvée par un drame familial. Tous devront faire preuve de sang-froid pour venir en aide aux personnes en danger... « Je pense que Michelle est de loin le personnage qui me ressemble le plus», explique la fille du chanteur d’Aerosmith Steven Tyler, déjà passée par le petit écran dans 'The Leftovers'. «J’adore jouer ce rôle. Comme j’ai une petite voix, les gens m’ont toujours perçue comme quelqu’un de doux alors que la vie m’a rendue forte comme Michelle. J’aime qu’elle soit douée et dévouée dans son boulot », précise Liv Tyler.

En ce qui concerne les ramifications entre «9-1-1», qui met notamment en scène Peter Krause et Angela Bassett, et «9-1-1 : Lone Star», il n’y a à proprement parler pas de lien direct entre les deux séries. Toutefois, Tim Minear a annoncé qu’un crossover serait organisé en 2021. Un événement qui devrait être très suivi outre-Atlantique. La saison 1 de « 9-1-1 : Lone Star » avait rassemblé 6.3 millions de téléspectateurs sur Fox.