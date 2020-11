The Mandalorian : l’incroyable générique en version anime japonais réalisé par un fan

Alors que la saison 2 de «The Mandalorian» vient de commencer sur Disney+, un fan a signé un générique de la série en version anime japonais. Et c’est un plaisir pour les yeux.

Ce YouTubeur appelé Malec s’est inspiré du générique d’ouverture de la série animée Cowboy Bebop – avec une ambiance musicale très jazzy, un découpage de l’image en case par case, etc. – pour mettre en scène Mando, Bébé Yoda, et tous les personnages phares de The Mandalorian, dans ce trailer absolument génial.

Malec n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il est possible de trouver sur sa chaîne d’autres pépites du même genre, notamment un générique dédié à Game of Thrones.

Ou encore à Rick & Morty.