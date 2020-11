NBA 2K21 : Tout savoir sur «La Ville», l’univers multijoueur de la Next-Gen

La version Next-Gen de NBA 2K21 continue de se dévoiler au fur et à mesure des annonces. Mais rien n’est plus important pour les joueurs que de découvrir le nouvel univers où ils pourront évoluer avec leur avatar. Et la barre vient d’être placée très, très, très haut.

Avant de commencer, il est important de commencer par le trailer de présentation publié par NBA 2K21, pour ceux qui ne l'aurait pas encore regardé.

Bienvenue dans «La Ville»

Vous l’aurez compris. Le quartier, c’est terminé. NBA 2K21 en mode Next-Gen propose à ses joueurs d’entrer dans «La Ville», une sorte de Metropolis entièrement dédiée au basketball où seront regroupés tous les événements, tous les magasins pour «customiser» son joueur, et tellement de nouveautés qu’on va devoir y aller par étape. Il est important de préciser que, comme on peut le voir dans le trailer, l’entrée dans la grande ville ne sera pas instantanée.

Les nouveaux joueurs devront passer par «Rookie City» avant de pouvoir ouvrir le portail qui mène au cœur de la métropole. Un rite de passage en quelque sorte où il sera nécessaire de faire ses preuves en atteignant le niveau Pro 1 (cela ne demandera que quelques matchs) avant d’entrer dans le vif du sujet.

Le retour des affiliations

C’était une des demandes les plus insistantes des fans depuis la disparition des affiliations dans le NBA 2K18. Elles sont officiellement de retour. Les joueurs pourront choisir entre quatre quartiers distincts :

North Side Knights

South City Vipers

Beasts of the East

Western Wildcats

Attention, le choix de votre affiliation est TRES importante. Si jamais vous voulez changer en cours de jeu, cela est évidemment possible en se rendant dans la mairie (oui, vous avez bien lu… plus de détails là-dessus plus loin) du quartier que vous souhaitez rejoindre pour y demander votre transfert. Mais quand celui-ci sera accepté, vous retomberez au niveau que de votre première arrivée en Ville, à savoir Pro 1. Si vous avez des amis avec lesquels vous jouez régulièrement, autant vous mettre d’accord sur le quartier que vous souhaitez rejoindre avant de vous lancer.

Votre réputation de joueur (sa progression) sera également liée à votre affiliation. Vous ne gagnerez la totalité des points de progression que si vous jouez sur les terrains de votre quartier. Bien sûr, vous pouvez aller taper le ballon sur le bitume de vos rivaux, mais les gains de progression seront amoindris dans les autres quartiers.

Longue vie au Maire

Qui dit mairie, dit maire. Bah ouais. Dès le lancement du jeu, chaque quartier sera placé sous la tutelle d’un maire désigné par NBA 2K. Et les premiers sont des YouTubeurs célèbres, avec Tyceno à la tête des Beasts of the East, ShakeDown sera le représentant des South Side Vipers, Troydan dirigera les Western Wildcats, tandis que Grinding DF règnera sur les North Side Knights.

A quoi servent-ils ? Les maires apparaîtront sur les écrans géants de leur quartier pour motiver les résidents à s’améliorer en vue des compétitions qui se dérouleront avec leurs rivaux (plus d’infos plus loin). Ils pourront choisir la musique qui se joue dans le quartier, décider de l’apparence des terrains lors de certains événements, de certains affichages sur les murs, mais aussi des maillots portés par les résidents lors des compétitions contre les autres quartiers.

Il y aura le «Rival Day Conquest» organisé durant les deux dernières semaines de chaque mandat d’un maire. Le point culminant sera le «Rival Day Championship» (avec un classement déterminé par les résultats de la compétition précédente) qui permettra aux résidents du quartier vainqueur de remporter de l’argent virtuel (VC), et au maire de colorer le quartier de manière inédite afin de célébrer la victoire.

Les maires seront également en mesure de réaliser des sondages auprès de leurs administrés. Une nouvelle élection aura lieu toutes les six semaines, et tous les joueurs du quartier pourront voter afin d’élire leur futur représentant après une semaine de campagne menée par les candidats.

Quand on arrive en ville

Les quatre quartiers principaux sont articulés autour d’un immense tour centrale baptisée l’«Event Center» où se tiendront tous les événements (Beats, Court Conqueror, etc.) habituels du jeu, ainsi que plusieurs nouveautés. Les couleurs de la Tour changera en fonction des événements, et affichera à l’entrée le nombre de joueurs présents aux différents étages afin de ne pas débarquer dans un lieu bondé.

Quand vous évoluez dans le quartier, il sera nécessaire de disposer de deux éléments incontournables : un ballon et un moyen de transport. Le ballon pour pouvoir jouer sur les paniers dispatchés un peu partout dans la Ville, mais aussi dans le nouveau centre d’entraînement Gatorade où il sera possible de louer un terrain pour jouer sans limite de temps avec vos amis, et améliorer votre niveau de jeu sans pression.

Un moyen de transport pour pouvoir vous déplacer plus rapidement dans cette ville gigantesque. Pour ceux qui lèvent les yeux au ciel en se disant qu’ils seront obligés de dépenser de la monnaie virtuelle pour ce faire, sachez qu’un skateboard GRATUIT sera disponible dans le magasin Decks. Une rue entière réunira tous les endroits pour faire vos amplettes, avec les marques Nike, Jordan Brand, adidas, Under Armour, Puma, mais aussi des nouvelles marques comme Alter Ego et Drip Brothers.

Plusieurs terrains sans affiliations sont dispersés dans la Ville où il sera possible de faire des tirs, et/ou de lancer une partie de 1v1, 2v2, 3v3, HORSE, et bien d’autres choses avec les joueurs qui passent et veulent jouer avec vous. Il y aura également deux terrains spéciaux de 4v4 et 5v5, dont un entièrement dédié à honorer la mémoire de Kobe Bryant. La tour Pink Diamond Plaza accueillera les compétitions MyTEAM triple Threat en ligne.

La Ville offre également la possibilité de réaliser des quêtes. La première sera centrée sur des matchs en 3v3 organisée dans des hangars où il faudra affronter d’anciennes légendes de la NBA. Une autre consistera à atteindre des objectifs au cours de matchs jouer dans la Ville, permettant ainsi de gagner des récompenses non accessibles dans les magasins. Ces quêtes seront proposées par des personnages non-joueurs présents dans la métropole, et qui auront un point d’exclamation coloré au-dessus de leur tête. Il suffira d’interagir avec eux pour connaître sa prochaine mission. Celles-ci seront renouvelées toutes les 4 à 6 semaines, tout au long de l’année.

dernières précisions

Selon les développeurs de NBA 2K21 version Next-Gen, les temps de téléchargements seront considérablement réduits grâce à la puissance des nouvelles consoles. Ces dernières offrent des capacités telles que l’expérience, nous dit-on, promet d’offrir une fluidité de jeu sans précédent. Et d’ouvrir un monde totalement nouveau aux fans de la franchise. Bien évidemment, tout cela reste à se confirmer une fois que nous aurons la manette en main. Mais à la vue de toutes ces promesses, il est difficile de ne pas s’enthousiasmer à propos de ce nouvel environnement.