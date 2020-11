Boyard Land : le spin-off de Fort Boyard de retour ce samedi 7 novembre sur France 2

France 2 rouvre les portes de Boyard Land, le spin-off de Fort Boyard, ce samedi 7 novembre à 21h05.

Dans la saison 2 du jeu, toujours présentée par Olivier Minne, Willy Rovelli – le cuistot du Fort – retrouve ses habits de directeur de parc. Le principe reste le même, à savoir l’affrontement de deux équipes de personnalités venues tenter de faire gagner le plus d’argent possible aux associations respectives qu’elles soutiennent.

«Magie, fantaisie et frayeurs sont au rendez-vous pour des soirées d’exception», annonce France 2. Comme dans la première saison, les « attractions » du parc Boyard Land seront peuplées d’individus étranges qui, déjà effrayants la saison dernière, verseront carrément dans l’horreur à l’occasion de la spéciale Halloween. Passe Moilesucre aura ainsi ce samedi des airs de poupée Chucky.

Passe Laseconde, Pass’ivite, les Poilus et les sœurs siamoises Double Passe auront eux aussi de quoi donner des frissons (trop ?) aux plus jeunes téléspectateurs, particulièrement friands de la première saison. Selon Alexia Laroche-Joubert tout a été pensé pour plaire aux enfants. «Il s'avère que nous sommes la deuxième marque la plus puissante en termes de flux sur les 4-10 ans. Cela faisait partie de notre cahier des charges, qui était de rajeunir la case et de faire venir les jeunes. L'émission marche également très bien en replay, c'est pour cela que nous avons même signé pour plus d'émissions que lors de la saison précédente», a fait savoir la productrice au micro d’Europe 1.

Deux nouveaux personnages

Cette saison 2 sera marquée par l’introduction de nouvelles épreuves et l’arrivée de deux nouveaux personnages : «Camille Ange mi-démon», campée par Camille Cerf, et une «Bête» au sourire de Joker et aux compétences sportives hors-normes incarnée par Loïc Giorgi (finaliste de Ninja Warrior sur TF1 et champion du monde de parcours urbain Chase Tag).

Comme dans Fort Boyard, les épreuves avec serpents, rats et autres araignées feront de nouveau le bonheur des fidèles en hérissant les poils des participants à l’instar de Clémence Botino, Miss France 2020 qui va avoir quelques sueurs froides, comme l’annonce Télé-Loisirs.

Dans le premier épisode de cette seconde saison, l’équipe rouge sera composée de Candice Pascal, Magloire, Teheiura Teahui, et Terence Telle pour l’association Sourire à la vie, et l’équipe blanche de Sylvie Tellier, Clémence Botino, Donel Jack´sman, et Christophe Lemaitre qui joueront pour l’association Les bonnes fées.