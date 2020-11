Au-dessus des nuages : l'histoire vraie de la première femme paraplégique pilote de voltige, à découvrir ce soir sur TF1

TF1 diffuse ce lundi 9 novembre à 21h05 « Au-dessus des nuages », une fiction avec Alice Taglioni et Aïssa Maïga inspirée du livre éponyme paru en 2015, qui retrace le parcours incroyable de Dorine Bourneton, première femme pilote de voltige paraplégique.

Seule rescapée à 16 ans du crash dans le Massif central du petit piper dont elle était passagère, Dorine perd l’usage de ses jambes en 1991. « Après cet accident, on m’a dit que mon avenir était tout tracé : ce serait les allocations familiales, le canapé et la télé », se souvient-elle. «Pourquoi c’est moi qui ai survécu, pas mon voisin qui avait 17 ans ? J’avais besoin de donner du sens à cet accident, de porter un message».

Sa vie devient alors une suite de défis permanents, pour la reconnaissance des personnes handicapées, mais aussi pour sa vie de femme et de mère. «Humiliée» par les regards portés sur elle au début, sa détermination sans faille finit par lui faire surmonter un à un tous les obstacles. Éprise du sentiment de liberté qu’elle éprouvait quand, à 8 ans, elle accompagnait son père au cours de pilotage, elle obtient en 1995 son brevet de pilote, à force de courage et d’obstination. Alors que le métier était interdit aux personnes handicapées jusqu'en 2003, Dorine Bourneton finit même par devenir en 2015 la première femme paraplégique au monde pilote de voltige aérienne. Aujourd’hui conseillère municipale à Boulogne-Bilancourt, Dorine Bourneton souhaite « tendre la main aux autres ».

Concernant le téléfilm de TF1, la pilote a tenu à passer du temps sur le tournage. «J’ai en effet vu le film se construire. Que les scènes soient joyeuses ou tristes, ça me faisait pleurer, confie-t-elle à Ouest France. Des sentiments enfouis remontaient à la surface. J’étais plus chamboulée que lorsque j’ai écrit le livre, car des comédiens donnaient chair à mes souvenirs. Alice Taglioni donnait vraiment l’impression de sentir ce que j’avais pu ressentir. Le soir de la diffusion, je ne veux pas être seule devant ma télévision, mais vivre ce moment avec des amis, de la façon la plus légère qui soit, car c’est trop fort, trop puissant ».

Si le téléfilm use parfois d'éléments fictifs un tantinet larmoyants comme la fugue de sa fille, il reste, dit-elle, fidèle au message qu'elle souhaitait transmettre. «Il fallait résumer 30 ans d'une vie en 90 minutes, et pour pouvoir faire vivre au public les émotions que j'ai vécues et certains moments de ma vie, il fallait réécrire l'histoire, mais le fil conducteur reste proche de la réalité. Les scénaristes ont réussi avec beaucoup de justesse à balayer un ensemble de sujets liés au handicap, qui font comprendre ce que l’on vit quand on a un handicap.»