L’amour est dans le pré : pour la première fois un agriculteur va avoir une deuxième chance ce lundi sur M6

«Grande première dans l’Amour est dans le Pré, un de nos agriculteurs va revenir faire un rendez-vous amoureux dans la capitale !», annonce M6, qui diffuse ce lundi 9 novembre l’épisode 9 de sa 15e saison.

Econduit par ses deux prétendantes Cathy et Sylvie dans l’épisode du lundi 2 novembre, Eric l’Auvergnat, qui n’a pas connu de relation amoureuse depuis plus de trente ans, en « avait gros sur la patate ». La production de l'émission de dating a décidé de lui donner une nouvelle occasion de voir peut-être l’amour frapper à sa porte.

«On a reçu une lettre qui nous a beaucoup touchés, et on a trouvé que cette femme cochait absolument toutes les cases de ce que tu recherchais», lui annonce l'animatrice Karine Le Marchand lors d’un nouveau speed-dating improvisé. De quoi remonter le moral de l’agriculteur et des internautes qui avaient été peinés de le voir au bord des larmes.

Ça me fait de la peine pour lui ..



« ce train là est passé et je suis resté sur le quai »



quand il a fait le cœur ça a brisé le mien #adp2020 #ADP pic.twitter.com/ZRc6W7P8yo — sami berne (@BerneSami) November 2, 2020

La femme qui a écrit correspondrait à toutes ses attentes... Le grand amour sera-t-il au rendez-vous ? Pour le découvrir, il faudra suivre l’épisode 9 de la saison 15 qui sera diffusé ce lundi 9 novembre à 21h05 sur M6.