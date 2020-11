Joe Biden : Découvrez son cameo dans la série «Parks and Recreation»

Si on sait que Donald Trump a fait de nombreuses apparitions dans des films et des séries, on a beaucoup moins eu l’habitude de voir son successeur Joe Biden se prêter à la fiction. Néanmoins, le futur locataire de la Maison Blanche a lui aussi été sollicité pour jouer les guests stars dans des programmes de renom.

A l’occasion de son élection, les médias américains ont remis la main sur quelques-unes de ses prestations, à commencer par sa participation à la série «Parks and Recreation». Dans son propre rôle de vice-président de Barack Obama à l’époque, Joe Biden rencontre Lelie Knope (Amy Poelher), venue en visite à la Maison Blanche en compagnie de son petit-ami Ben Wyatt (Adam Scott) dans l’épisode 5 de la saison 5, produit en 2012. Très fan de l’homme politique, Leslie ne peut cacher son émotion, ce qui met tout le monde dans l’embarras…

Joe Biden fera de nouveau un passage dans la saison 7 de Parks and Recreation. Il a aussi été repéré dans un épisode de New York Unité Spéciale diffusé en 2016. Joe Biden expliquait à l’époque avoir voulu y faire passer un message sur l’importance des kits de tests en cas de viol, et d’une manière plus générale sur les efforts à fournir en matière de protection des femmes victimes de violences domestiques et sexuelles.