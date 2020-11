«La magie d'être ensemble» : découvrez le court-métrage de Noël de Disney qui fait pleurer tout le monde

Dévoilé ce lundi 9 novembre, le nouveau court-métrage de Noël «La magie d'être ensemble» de Disney a ému aux larmes les internautes.

Il faut bien dire qu’à l’heure de l’épidémie de coronavirus qui contraint les familles à l’éloignement, la vidéo, en fait un spot publicitaire de trois minutes, a d’autant plus de quoi attendrir. La firme aux grandes oreilles a choisi de raconter l’histoire de la petite Lola qui, en 1940, reçoit une peluche Mickey. On la retrouve 65 ans plus tard en compagnie de sa petite-fille qui a adopté à son tour le jouet. « La magie d’être ensemble » célèbre les moments partagés entre elles, ces instants de complicité si précieux qui vont se faire de plus en plus rares à mesure que la petite fille grandit…

« La période de Noël est associée au don et au partage, et nous sommes heureux de présenter ce spot publicitaire qui rend hommage à notre partenariat de longue date avec Make-a-Wish », explique Tasia Filippatos, Senior Vice President Disney EMEA. « Nous souhaitions raconter une histoire universelle qui parle de la famille, d’amour et des traditions liées aux fêtes de fin d’année, et nous espérons qu’elle séduira tous les fans de Disney. »

« Sortez les mouchoirs » ont été nombreux à écrire les internautes sur les réseaux sociaux.

Trop triste mais très beau court métrage #NoëlDisney — Youss' (@Princess_youss) November 9, 2020

Seul Disney peut nous faire transmettre autant d’émotions en 3min #NoëlDisney https://t.co/RhcSEECoAt — Byby (@byby_ytb) November 9, 2020