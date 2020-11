«Ma'o Mana l'esprit du requin» : Bixente Lizarazu plonge avec des requins dans un impressionnant documentaire diffusé ce mardi soir

Ancien footballeur et grand amateur devant l’éternel de surf et de plongée, Bixente Lizarazu lève le voile sur son documentaire consacré aux requins. «Ma’o Mana ou l’esprit du requin» sera diffusé ce mardi 10 novembre à 20h50 sur Ushuaïa TV.

Tourné en Polynésie, un des plus grands sanctuaires de requins au monde avec plus de 200 espèces recensées, le film entend démontrer comment les habitants y cohabitent depuis toujours en bonne entente avec les squales.

«J’avais envie de raconter cette histoire», explique Bixente Lizarazu au figaro.fr. «Après 'Frères de sport', j’avais envie de partir sur une série documentaire plus nature. Pour cette première thématique, j’ai voulu m’intéresser aux requins, ces seigneurs des mers qui n’ont pas bonne réputation à cause du film 'Les Dents de la mer'. Or, je vais régulièrement en Polynésie depuis plusieurs années et je me suis rendu compte que, là-bas, requins et humains cohabitaient en parfaite harmonie. L’écosystème y est préservé, donc ils ont de quoi se nourrir et n’ont pas besoin de s’attaquer à l’homme.»

«Ma’o Mana ou l’esprit du requin » contient d’impressionnantes images de plongée au plus près des requins. Le sportif garde un souvenir ému de cette expérience. «C’est la première fois que je voyais de gros spécimens, comme un requin-marteau de 5 mètres, un requin-tigre de 4 mètres ou des requins-citrons de 3 mètres. Parfois, ils sont tout proches. Certains viennent au contact et se frottent pour vous tester un peu. Il faut rester extrêmement calme, car, s’ils sentent qu’il y a du stress, ça les attire. J’avais un peu d’appréhension concernant le requin-tigre parce qu’avec le grand blanc il est considéré comme le plus dangereux des squales. La rencontre a été merveilleuse. J’ai la chance d’avoir avec moi le cameraman sous-marin René Heuzé, qui a été l’un des directeurs photo du film Océans, et aussi Yves Lefèvre, un grand spécialiste».