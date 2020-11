Star Wars : on en sait plus sur la nouvelle série en préparation chez Disney+

Dans une interview accordée à la YouTubeuse Fantastic Frankey, Lesly Headland s’est exprimée sur la série «Star Wars» actuellement en développement pour Disney+. Des informations jamais dévoilées auparavant.

Jusqu’alors, ce projet de série centrée sur des personnages féminins évoluant dans l’univers Star Wars restait entouré d’un voile de mystère impénétrable. Heureusement pour les fans, Leslye Headland a pu dévoiler quelques détails intéressants sur la fiction dont elle est en charge, et qu’elle présente comme «une sorte d’Indiana Jones», sans trop en dire non plus.

«Je dirais que ça se déroule dans une poche de l’univers Star Wars et à une période de la chronologie Star Wars dont nous ne savons pas grand-chose… Je vois un peu Star Wars comme une religion. J’aime penser ma série comme une nouvelle approche. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. Nous allons parler de trucs sympas. Il va y avoir des choses qui n’ont encore jamais été abordées dans les canons de la saga. Il y aura aussi des personnages que vous ne connaissez pas», explique la showrunneuse.

Une description plutôt encourageante qui promet de dévoiler des lieux et des personnages inconnus des fans de la saga de George Lucas. La série n’a, pour le moment, pas de nom et aucune date de diffusion. Et étant donné l’état du projet actuel, il semblerait qu’il faudra attendre au moins un an, voir deux, avant de voir la série sur la plate-forme de streaming.